Detenido con elementos sustraídos de una cantina del Corsódromo

Personal de Comisaría Segunda detuvo a un hombre de 43 años de edad, en situación de calle, en el marco de un procedimiento por hurto ocurrido en el Corsódromo de la ciudad.

El hecho ocurrió, alrededor de las 02:30 horas, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas por la jurisdicción observaron a un individuo desplazándose en actitud sospechosa por el interior del predio del Corsódromo.

Ante esta situación, el sujeto fue interceptado en la intersección de calles Ayacucho y José Ingenieros, constatándose que transportaba en el interior de una mochila un total de 26 paquetes de hamburguesas, cinco botellas de gin, diversas herramientas y un juego de llaves, elementos cuya procedencia no pudo justificar, por lo que fueron formalmente secuestrados a fin de establecer su propiedad.

Como resultado de las tareas investigativas realizadas en el lugar, se logró localizar al damnificado, tratándose de un cantinero del Corsódromo, constatándose que los elementos fueron sustraídos del interior de la cantina, aprovechando un descuido del sereno.

Informada la Fiscalía interviniente, se dispuso la detención del causante, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.