Alerta amarilla por tormentas para Gualeguaychú

Alerta NARANJA por tormentas fuertes a severas para la mañana del Jueves.
📍 Zonas afectadas: Departamento de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.
🌩️ Fenómenos previstos:
✅ Tormentas fuertes a severas con lluvias de 70 a 100 mm, pudiendo superarse en sectores puntuales.
✅ Precipitaciones intensas en cortos períodos.
✅ Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
✅ Granizo.
✅ Frecuente actividad eléctrica.
---
🟨 Alerta AMARILLA por Tormentas noche de miércoles, madrugada y tarde de jueves
📍 Zonas afectadas: Departamento de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.
🌩️ Fenómenos previstos:
✅ Lluvias y tormentas de variada intensidad de 30 a 70 mm, pudiendo superarse en sectores puntuales.
✅ Precipitaciones intensas en cortos períodos.
✅ Ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.
✅ Ocasional caída de granizo.
✅ Intensa actividad eléctrica
🟨 Alerta AMARILLA por tormentas para la madrugada del Jueves.
📍 Zonas afectadas: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco.
🌩️ Fenómenos previstos:
✅ Lluvias y tormentas de variada intensidad de 30 a 70 mm, pudiendo superarse en sectores puntuales.
✅ Precipitaciones intensas en cortos períodos.
✅ Ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.
✅ Ocasional caída de granizo.
✅ Intensa actividad eléctrica.
📌 Próxima actualización: Jueves, 07:00 h.
Unidad Civil de Emergencias
#AcciónTemprana #AlertasTempranasParaTodos