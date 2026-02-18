Alerta amarilla por tormentas para Gualeguaychú

Alerta NARANJA por tormentas fuertes a severas para la mañana del Jueves.

📍 Zonas afectadas: Departamento de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

🌩️ Fenómenos previstos:

✅ Tormentas fuertes a severas con lluvias de 70 a 100 mm, pudiendo superarse en sectores puntuales.

✅ Precipitaciones intensas en cortos períodos.

✅ Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

✅ Granizo.

✅ Frecuente actividad eléctrica.

---

🟨 Alerta AMARILLA por Tormentas noche de miércoles, madrugada y tarde de jueves

📍 Zonas afectadas: Departamento de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

🌩️ Fenómenos previstos:

✅ Lluvias y tormentas de variada intensidad de 30 a 70 mm, pudiendo superarse en sectores puntuales.

✅ Precipitaciones intensas en cortos períodos.

✅ Ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.

✅ Ocasional caída de granizo.

✅ Intensa actividad eléctrica

🟨 Alerta AMARILLA por tormentas para la madrugada del Jueves.

📍 Zonas afectadas: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco.

🌩️ Fenómenos previstos:

✅ Lluvias y tormentas de variada intensidad de 30 a 70 mm, pudiendo superarse en sectores puntuales.

✅ Precipitaciones intensas en cortos períodos.

✅ Ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.

✅ Ocasional caída de granizo.

✅ Intensa actividad eléctrica.

📌 Próxima actualización: Jueves, 07:00 h.

Unidad Civil de Emergencias

#AcciónTemprana #AlertasTempranasParaTodos