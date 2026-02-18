 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ALERTA AMARILLA

Alerta amarilla por tormentas para Gualeguaychú

Avisos activos por Meteorología adversa | El SMN activa alertas meteorológicas para las próximas horas.

18 Feb, 2026, 20:30 PM

Alerta NARANJA por tormentas fuertes a severas para la mañana del Jueves.

 

📍 Zonas afectadas: Departamento de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

 

🌩️ Fenómenos previstos:

✅ Tormentas fuertes a severas con lluvias de 70 a 100 mm, pudiendo superarse en sectores puntuales.

✅ Precipitaciones intensas en cortos períodos.

✅ Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

✅ Granizo.

✅ Frecuente actividad eléctrica.

---

🟨 Alerta AMARILLA por Tormentas noche de miércoles, madrugada y tarde de jueves

 

📍 Zonas afectadas: Departamento de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

 

🌩️ Fenómenos previstos:

✅ Lluvias y tormentas de variada intensidad de 30 a 70 mm, pudiendo superarse en sectores puntuales.

✅ Precipitaciones intensas en cortos períodos.

✅ Ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.

✅ Ocasional caída de granizo.

✅ Intensa actividad eléctrica

 

🟨 Alerta AMARILLA por tormentas para la madrugada del Jueves.

 

📍 Zonas afectadas: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco.

 

🌩️ Fenómenos previstos:

✅ Lluvias y tormentas de variada intensidad de 30 a 70 mm, pudiendo superarse en sectores puntuales.

✅ Precipitaciones intensas en cortos períodos.

✅ Ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.

✅ Ocasional caída de granizo.

✅ Intensa actividad eléctrica.

 

📌 Próxima actualización: Jueves, 07:00 h.

 

Unidad Civil de Emergencias

 

#AcciónTemprana #AlertasTempranasParaTodos

Temas

ALERTA AMARILLA LLUVIAS TORMENTAS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso