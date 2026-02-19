Conocé los nuevos cortes permanentes por mejora en la trama vial urbana

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en distintos tramos de la ciudad, como en Pueblo Nuevo y la zona de la Costanera, a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requieren la ocupación total de la traza.

Los cortes alcanzan a:

• 3 de Febrero y Estrada

• Eva Perón, entre Del Valle y Concordia

• Camila Nievas y Tala

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

Las acciones se inscriben en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana, y dichas obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.

Estos trabajos forman parte de una política sostenida de mantenimiento vial, orientada a mejorar la seguridad, la transitabilidad y el estado general de la infraestructura urbana debido a que la reparación oportuna de la calzada reduce riesgos, optimiza la circulación y contribuye a una ciudad más ordenada y funcional para vecinos y visitantes.

Temas TRÁNSITO