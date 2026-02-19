 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TRÁNSITO

Conocé los nuevos cortes permanentes por mejora en la trama vial urbana

Interrupciones preventivas acompañan las tareas de recuperación del pavimento urbano, con impacto temporal en la circulación y beneficios duraderos para la seguridad vial y la calidad de la infraestructura céntrica.

19 Feb, 2026, 17:22 PM

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en distintos tramos de la ciudad, como en Pueblo Nuevo y la zona de la Costanera, a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requieren la ocupación total de la traza.

 

Los cortes alcanzan a:

 

• 3 de Febrero y Estrada

 

• Eva Perón, entre Del Valle y Concordia

 

• Camila Nievas y Tala

 

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

 

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

 

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

 

Las acciones se inscriben en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana, y dichas obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.

 

Estos trabajos forman parte de una política sostenida de mantenimiento vial, orientada a mejorar la seguridad, la transitabilidad y el estado general de la infraestructura urbana debido a que la reparación oportuna de la calzada reduce riesgos, optimiza la circulación y contribuye a una ciudad más ordenada y funcional para vecinos y visitantes.

Temas

TRÁNSITO

