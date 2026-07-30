Presupuesto Participativo Joven 2026: fueron aprobados 28 proyectos

Finalizó la etapa de elección del Presupuesto Participativo Joven (PPJ) 2026, donde los jóvenes de la ciudad definieron los proyectos que se ejecutarán con fondos municipales. De las 34 propuestas presentadas originalmente por distintas instituciones y organizaciones, 28 resultaron aprobadas en las urnas: 26 en su totalidad y dos de forma parcial.

Esta edición contó con una modificación central en la modalidad de sufragio. Si bien se mantuvo la norma de que la decisión estuviera a cargo únicamente de los jóvenes sin intervención de adultos, se estrenó un sistema de votación individual mediante boleta, lo que aseguró una jornada transparente con voto secreto y anónimo para cada estudiante y participante.

Las iniciativas elegidas pertenecen a escuelas secundarias, instituciones de formación técnica, clubes deportivos, grupos scouts, organizaciones no gubernamentales y comisiones vecinales. Los proyectos seleccionados por los votantes abarcan cuatro ejes de necesidad priorizados por las propias juventudes:

- Equipamiento tecnológico y audiovisual: adquisición de computadoras, televisores, proyectores y equipos de sonido para fortalecer las actividades en aulas, salas informáticas y proyectos de producción de contenidos.

- Infraestructura y mobiliario: compra de pizarras blancas, canaletas para talleres, bancos, tablones, gazebos y cerramientos perimétricos para playones deportivos.

- Electrodomésticos y nutrición: incorporación de heladeras, microondas, hornos eléctricos y ollas gastronómicas para conservar alimentos y medicamentos, además de acompañar la entrega de la copa de leche en establecimientos de jornada extendida.

- Materiales deportivos, recreativos y de contención: provisión de indumentaria, pelotas, elementos para sóftbol, insumos para laboratorios escolares y equipamiento de acampe para agrupaciones comunitarias.

Municipalidad de Gualeguaychú