 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN

Presupuesto Participativo Joven 2026: fueron aprobados 28 proyectos

Tras la jornada de votación exclusiva para jóvenes, un total de 28 iniciativas de las 33 presentadas fueron aprobadas para su ejecución. El nuevo sistema con boleta y voto secreto garantizó la elección anónima de los participantes.

30 Jul, 2026, 20:42 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Finalizó la etapa de elección del Presupuesto Participativo Joven (PPJ) 2026, donde los jóvenes de la ciudad definieron los proyectos que se ejecutarán con fondos municipales. De las 34 propuestas presentadas originalmente por distintas instituciones y organizaciones, 28 resultaron aprobadas en las urnas: 26 en su totalidad y dos de forma parcial.

 

Esta edición contó con una modificación central en la modalidad de sufragio. Si bien se mantuvo la norma de que la decisión estuviera a cargo únicamente de los jóvenes sin intervención de adultos, se estrenó un sistema de votación individual mediante boleta, lo que aseguró una jornada transparente con voto secreto y anónimo para cada estudiante y participante.

 

Las iniciativas elegidas pertenecen a escuelas secundarias, instituciones de formación técnica, clubes deportivos, grupos scouts, organizaciones no gubernamentales y comisiones vecinales. Los proyectos seleccionados por los votantes abarcan cuatro ejes de necesidad priorizados por las propias juventudes:

 

- Equipamiento tecnológico y audiovisual: adquisición de computadoras, televisores, proyectores y equipos de sonido para fortalecer las actividades en aulas, salas informáticas y proyectos de producción de contenidos.

- Infraestructura y mobiliario: compra de pizarras blancas, canaletas para talleres, bancos, tablones, gazebos y cerramientos perimétricos para playones deportivos.

- Electrodomésticos y nutrición: incorporación de heladeras, microondas, hornos eléctricos y ollas gastronómicas para conservar alimentos y medicamentos, además de acompañar la entrega de la copa de leche en establecimientos de jornada extendida.

- Materiales deportivos, recreativos y de contención: provisión de indumentaria, pelotas, elementos para sóftbol, insumos para laboratorios escolares y equipamiento de acampe para agrupaciones comunitarias.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN JÓVENES PROYECTOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso