Llega la 1ª edición de "KS Corre por Vos": el Corsódromo solidario para el Hogar de Cristo

Bajo la premisa de que "cada paso cuenta", la competencia busca visibilizar y apoyar el trabajo del Hogar de Cristo en la acompañamiento de personas que luchan contra las adicciones.

A partir de las 9 del domingo, se llevará a cabo la primera edición de "KS Corre por Vos", una carrera solidaria pensada para toda la familia y a beneficio del Hogar de Cristo.

La iniciativa no es solo una cita deportiva, sino un gesto de abrazo colectivo. En esta oportunidad, lo recaudado y recolectado irá destinado a acompañar a los integrantes del Hogar de Cristo en su camino de recuperación y lucha contra las adicciones.

Correr con el corazón: el "Dorsal Testimonial" y un gesto único

Uno de los detalles más conmovedores que tendrá la prueba radica en la conexión directa entre los atletas y los beneficiarios. Cada participante llevará en su remera o pecho el nombre de uno de los integrantes del Hogar de Cristo, simbolizando que en cada kilómetro recorrido no están solos, sino acompañados por toda una comunidad que corre por ellos.

Además, para aquellas personas que por razones físicas no puedan participar corriendo o caminando pero deseen sumarse a la causa, estará disponible la opción del Dorsal Testimonial, una forma de colaborar activamente y ser parte de este evento integrador.

Distancias y modalidades para todas las edades

El evento ofrecerá alternativas para todos los niveles y edades, garantizando que nadie se quede afuera:

8K y 4K (Competitivas): Pruebas de atletismo cronometradas mediante chip para corredores experimentados o aficionados que busquen medirse.

2K (Caminata participativa): Un recorrido pensado para disfrutar en familia, con amigos o a paso tranquilo.

Carrera Kids: Pruebas cortas segmentadas por categorías adaptadas a los más chicos.

¿Cómo inscribirse y colaborar?

Las inscripciones avanzan a ritmo firme a través del enlace oficial disponible en la cuenta de Instagram @kscorreporvos.

Asimismo, tanto durante la inscripción como en la jornada de entrega de kits, los organizadores recibirán alimentos no perecederos, artículos de higiene y equipamiento para ser entregados de manera directa a la institución.

DATOS CLAVE DEL EVENTO:

📍 Lugar: Corsódromo de Gualeguaychú.

🗓️ Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026.

⏰ Hora de largada: 09:00 hs.

📲 Inscripciones: Vía Instagram en @kscorreporvos.

¿Y vos, por quién vas a correr? Sumate a la marea solidaria y sé parte de una jornada donde la empatía cruzará la meta.