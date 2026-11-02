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Guale

Dos encapuchados intentaron violentar la puerta de un comercio: fueron detenidos

Ocurrió en la madrugada de este lunes en Del Valle y Lavalle.

2 Nov, 2026, 08:52 AM
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En horas de la madrugada de este lunes, personal de Comisaría Primera y del Comando Radioeléctrico intervino ante un llamado que alertaba sobre la presencia de dos hombres en actitud sospechosa, encapuchados, en inmediaciones de las calles Del Valle y Lavalle.

 

Al arribar al lugar, los efectivos policiales sorprendieron a dos hombres, de 28 y 35 años, cuando intentaban forzar la puerta de acceso de un comercio de la zona, utilizando una llave de rueda de auxilio para violentar la abertura.

 

Puesta en conocimiento la Agente Fiscal en turno, dispuso la aprehensión de ambos, su posterior traslado a Jefatura Departamental y se procedió al secuestro del elemento utilizado.

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