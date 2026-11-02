Continúan las obras de reconstrucción en calle Alem

Luego del levantamiento del empedrado en los 94 metros lineales, la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura avanza con los trabajos de reconstrucción de la calle Luis N. Alem, entre la avenida Del Valle y Concordia.

Anteriormente, la Dirección de Obras Sanitarias había realizado la revisión y reparación de todas las conexiones de agua y cloaca para asegurar que una vez que estén finalizados los trabajos no surja algún inconveniente evitable que obligue de nuevo a abrir la calzada.

Para la extracción de los adoquines y del suelo ubicado bajo la calzada de piedra, de unos 15 centímetros de espesor aproximado, se utilizó maquinaria pesada y las cuadrillas ya pueden avanzar con la siguiente etapa de las labores.

Para retirar los adoquines y el suelo situado debajo de la calzada de piedra, que tenía un espesor aproximado de 15 centímetros, fue necesario utilizar maquinaria pesada. Con esa tarea concluida, las cuadrillas municipales ya están en condiciones de comenzar la siguiente etapa de la reconstrucción.

La calle Alem, entre Del Valle y Concordia, constituye uno de los sectores viales más deteriorados de la ciudad. El tramo se extiende por detrás del edificio de la Aduana hasta la sede de la Prefectura Naval Argentina, a pocos metros de la Costanera y del río.

La nueva estructura comenzará con la preparación de una subrasante de broza cemento compactada, de 20 centímetros de espesor, que permitirá estabilizar el suelo y mejorar su capacidad de carga; y sobre esa superficie se ejecutará un contrapiso de base de 12 centímetros.

La base de hormigón tendrá una función fundamental para garantizar la durabilidad de la obra, debido a que se trata de un terreno bajo y propenso a inundaciones. Su estructura rígida evitará desplazamientos del pavimento y permitirá mantener su forma y estabilidad con el paso de los años.

Como terminación se colocará pórfido mixto de 10x10x6 centímetros, dispuesto en un diseño de arcos que aportará un acabado artesanal y, por su parte, las rampas se ejecutarán con hormigón elaborado y armadura.

El proyecto contempla además la construcción de cunetas de canto rodado con base a ambos lados de la calzada, con un ancho de un metro cada una.

Estas estructuras permitirán ordenar el escurrimiento del agua y generarán un contraste visual entre sus tonos claros y el color más oscuro del sector central.

La accesibilidad estará garantizada en todo el sector mediante rampas acompañadas por barandas metálicas, mientras que las veredas tendrán una superficie uniforme para facilitar una circulación segura y serán forestadas con árboles autóctonos, mientras que los cordones elevados y escalonados estarán preparados para evitar daños ante posibles crecidas.

Finalmente, en el cruce se construirá un resalto para reducir la velocidad de circulación, con características similares al existente en Andrade y Rocamora. La transformación del sector se completará con la instalación de nuevas columnas de alumbrado.

Prensa municipal

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