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Renuevan alerta amarilla para este martes en Gualeguaychú

Las lluvias y tormentas llegarían por la tarde, con abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

2 Nov, 2026, 21:44 PM
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El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla para este martes en toda la provincia de Entre Ríos.

 

En Gualeguaychú el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

 

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

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