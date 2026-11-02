Renuevan alerta amarilla para este martes en Gualeguaychú

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla para este martes en toda la provincia de Entre Ríos.

En Gualeguaychú el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

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