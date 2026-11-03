Frente a la amenaza de El Niño, coordinan acciones en Pueblo Belgrano

Este lunes en el SUM Municipal se reunieron los miembros integrantes de la Junta de Defensa Civil de Pueblo Belgrano, con el objetivo de brindar información sobre los pasos a seguir y el trabajo que se realizará ante una eventual crecida del río Gualeguaychú.

El encuentro estuvo encabezado por el Secretario de Gobierno, Pablo Fiorotto, quien a su vez será el Coordinador de la Junta de Defensa Civil, acompañado por los directores de Tránsito y Guardia Urbana, Ambiente, Catastro y Planeamiento, Turismo, concejales oficialistas y opositores, el director del Centro de Salud Carlos Artusi, representantes de Cáritas, de instituciones educativas y deportivas de Pueblo Belgrano, junto a representantes de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino.

Fiorotto informó que, según lo indicado por la Ordenanza N° 014/2018, se creará la Junta de Defensa Civil de Pueblo Belgrano ante la amenaza de la Corriente del Niño, que podría derivar en un repunte de los niveles de los ríos Gualeguaychú y Uruguay, además de pronósticos que prevén lluvias fuertes durante los meses de noviembre y diciembre y un potencial pico máximo de crecida estimado entre los meses de enero y marzo.

Según se informó en la reunión, en las próximas semanas se entregará q cada miembro de la Junta un informe detallado sobre las crecientes anteriores, con registros históricos y las tareas que se han realizado desde las diversas áreas de gobierno, especialmente en lo relacionado con los relevamientos realizados en las zonas inundables y con las familias que podrían ser evacuadas en caso de ser necesario.

Asimismo, se creará un canal de comunicación fluida entre todos los miembros de la Junta de Defensa Civil para ir monitoreando la situación, además de permanecer en contacto directo con Defensa Civil de la provincia y también de Gualeguaychú para trabajar en forma conjunta.