Guale POLICIALES

Le prestó plata a una amiga, y armado la encerró para cobrarle

La mujer, que había recibido 450 mil pesos, quedó “secuestrada” y fue rescatada por el Grupo Especial de la Policía.

10 Feb, 2026, 22:24 PM

En la tarde de este martes, personal policial tomó intervención ante un presunto hecho de privación ilegítima de la libertad, ocurrido en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle San Juan y Santa Fe, de la ciudad de Gualeguaychú.

 

La presencia policial se originó a raíz de un aviso que alertaba sobre una mujer de 57 años de edad, quien se encontraría retenida contra su voluntad. Al arribar al lugar, los efectivos fueron atendidos por la damnificada desde una ventana del domicilio, manifestando que una persona con quien mantenía una relación de amistad no le permitía salir, presuntamente a raíz de una deuda de dinero.

 

Ante la negativa del hombre, de 78 años de edad, a permitir la mujer pueda retirarse del domicilio, y con expresa autorización de la Fiscalía en turno, se dispuso la intervención del Grupo Especial, que irrumpió en la vivienda, logrando aprehender al presunto causante.

 

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de un arma de fuego, una pistola marca Bersa, calibre 22, con cargador colocado y un cargador adicional, que habría sido utilizada para amenazar a la damnificada.

 

Posteriormente se tomó conocimiento de que el conflicto se habría originado debido a un crédito de aproximadamente $450.000, el cual había sido otorgado por el hombre, y la mujer habría quedado a devolver en cuotas.

 

El hombre quedó a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones correspondientes bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.

