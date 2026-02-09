Buen movimiento en el Ñandu, a la espera del finde largo

El Ñandu vivió un fin de semana especial con la presencia de TN durante una hora en vivo, y el encargado de prensa, Guillermo Navarro, calificó la transmisión de “histórica”.

“Generó un movimiento que nos sorprendió”, dijo Navarro y considera que no hay antecedentes de un medio nacional, transita en vivo, durante una hora completa, desde el balneario.

Navarro destacó que la jornada y el clima facilitaron la transmisión. “Todo se conjugó para tener una muy buena concurrencia”, expresó.

Asimismo aclaró que para este fin de semana de carnaval, los alojamientos ya están completos y reservados. Solo queda disponibilidad en camping, para carpas y casas rodantes.