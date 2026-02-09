 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Personal de enfermería vuelve a movilizarse: en Gualeguaychú habrá acampe en el hospital

En reclamo de mejoras salariales y laborales, enfermería y trabajadores de la salud realizan una nueva movilización sin afectar la atención. El viernes, en Gualeguaychú, realzarán un acampe en el hospital Centenario.

9 Feb, 2026, 20:16 PM

Enfermeros y trabajadores de la salud de Entre Ríos se movilizan por salarios dignos, pase a planta y mejores condiciones sin afectar la atención.

 

Trabajadores de la salud y del sector de enfermería se movilizan en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales dignas. La protesta es impulsada por el colectivo de Enfermeros Autoconvocados de Entre Ríos, con presencia en varias localidades.

 

Desde el espacio señalaron que la situación actual impacta de manera directa en la calidad y seguridad del servicio de salud que se brinda a la comunidad. Entre los principales reclamos se encuentran el pago de salarios dignos, el pase a planta permanente, la conformación de plantillas seguras, el pago total de las deudas salariales y el reconocimiento de la formación profesional del personal de enfermería.

 

Asimismo, remarcaron que las medidas de protesta se realizan durante los horarios de descanso, sin abandonar los servicios esenciales, garantizando en todo momento la atención y el cuidado de los pacientes.

 

"Defender a quienes cuidan es defender la salud pública", expresaron desde el colectivo, al tiempo que convocaron a la comunidad a acompañar el reclamo. En ese sentido, subrayaron que la dignidad laboral del personal de enfermería es una condición fundamental para garantizar un sistema de salud seguro, eficiente y de calidad para toda la población.

 

En Gualeguaychú, el personal autoconvocado que siempre movilizaba en las calles con una marcha pacífica y tras el abrazo simbólico realizado en diciembre de 2025, esta vez realizarán un acampe durante todo el día, con acciones para tomar contacto con la gente y explicar la situación que atraviesan

 

Fuente: Uno - Maximaonline

RECLAMOS

