Guale PELIGRO

Borracho salió a la calle con un arma y luego la dejó en una vereda

El hecho sucedió en zona norte y el portador del arma de fuego viviría en la zona. Un vecino preocupado llamó a la policía. El arma y municiones fueron secuestradas.

8 Feb, 2026, 18:31 PM

En la mañana de este domingo, alrededor de las 08:15 horas, personal de Comisaría Tercera procedió a secuestrar un arma de fuego, en inmediaciones de calle 1° de Mayo, entre Juan Lapalma y Palacios.

 

El accionar policial se inició a raíz de un aviso que alertaba sobre la presencia de un masculino portando un arma de fuego en la vía pública. Al arribar al lugar, el personal constató la presencia de un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12/70, la cual se encontraba dentro de su funda sobre la vereda de un domicilio, junto a cuatro cartuchos que estaban guardados en uno de los bolsillos de la misma.

 

Tras entrevistar a la propietaria de la vivienda, ésta manifestó que su pareja, un hombre de 39 años de edad, se encontraría en el interior del domicilio bajo los efectos del alcohol, y que momentos antes habría salido a la vía pública con el arma, dejándola en la vereda.

 

Puesta en conocimiento la situación, se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso el secuestro del arma de fuego y las municiones, y otras diligencias correspondientes.

PELIGRO

