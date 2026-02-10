 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
“Es increíble que una ciudad pequeña pueda hacer un carnaval tan grande"

Stelios Georgiades, Embajador de Chipre en la Argentina, manifestó en RADIO MÁXIMA, tras presenciar el carnaval de Gualeguaychú, que “es increíble que una ciudad tan pequeña pueda hacer un carnaval tan grande”.

10 Feb, 2026, 11:46 AM

El Embajador formó parte de una delegación de diplomáticos que llegó el último fin de semana a la ciudad.

 

Sobre el Carnaval

"En Gualeguaychú son muy profesionales, muy perfeccionistas, y si tienes dos perfeccionistas trabajando, ya tienen un resultado lindo. La idea surgió porque vengo de una ciudad muy carnavalera de Chipre, con una tradición de carnaval desde la Edad Media. Desde los años 30 empezó el carnaval en mi ciudad, con influencias latinoamericanas de samba, de salsa, de tango, y a adoptar disfraces parecidos a los disfraces cubanos y brasileños. Nuestro carnaval tiene un sabor latinoamericano. Ahora hay una influencia latinoamericana que va hacia Europa, como antes era al revés. El carnaval latinoamericano está muy fuerte y por eso la influencia", comentó el Georgiades.

 

"Las carrozas son impresionantes, no puedo entender cómo una ciudad que no es enorme, puede producir este nivel de carnaval, no lo puedo entender. La perfección de la organización del desfile, nadie puede imaginar, esto lo podes esperar de una megaciudad, pero es muy difícil comprender cómo una ciudad como Gualeguaychú logra este nivel de desfile", dijo asombrado, el embajador de Chipre en su visita a la ciudad.

 

"No lo puedo entender, es como un milagro cómo consiguieron producir un carnaval de tan alto nivel, es un fenómeno", concluyó

 

Sobre los Corsos Populares Matecito

"No sabía que había otra versión del carnaval, me encantó el Matecito que me recuerda los carnavales del pasado, es inclusivo, cómico, donde no importa si eres guapo para desfilar. Me encantó, yo estaba muy emocionado en el Matecito", agregó el embajador internacional.

Temas

VISITA CARNAVAL CARROZAS CORSOS DESFILE

