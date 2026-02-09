Siguen las quejas por terrenos abandonados que se convierten en basurales

“Tenemos un terreno muy grande, la dueña hace como cinco años que murió y no hay herederos. Una hermana de ella no se quiere hacer cargo del terreno y no lo va a limpiar”, contó la vecina preocupada por el pasto alto y la aparición constante de roedores.

Aseguran además que, de noche, se observan personas, que concurren al lugar para tirar basura. Consideran que la limpieza rondaría unos veinte mil pesos, pero afirman que “nadie se hace cargo”.

Pidieron a las autoridades tomar intervención sobre la problemática. La última limpieza habría sido hace un año, señalaron.