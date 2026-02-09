 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale RECLAMO

Siguen las quejas por terrenos abandonados que se convierten en basurales

El móvil de RADIO MÁXIMA dialogó con vecinos de calle Alberdi, entre Etchevehere y José Ingenieros, que reclaman por otro caso de un terreno abandonado de 12 x 50, donde se genera un basural, un aguantadero y “depósito” de cosas robadas.

9 Feb, 2026, 12:11 PM

“Tenemos un terreno muy grande, la dueña hace como cinco años que murió y no hay herederos. Una hermana de ella no se quiere hacer cargo del terreno y no lo va a limpiar”, contó la vecina preocupada por el pasto alto y la aparición constante de roedores.

 

Aseguran además que, de noche, se observan personas, que concurren al lugar para tirar basura. Consideran que la limpieza rondaría unos veinte mil pesos, pero afirman que “nadie se hace cargo”.

 

Pidieron a las autoridades tomar intervención sobre la problemática. La última limpieza habría sido hace un año, señalaron.

RECLAMO VECINOS

