Guale ALERTA AMARILLA

Alerta amarilla por tormentas para Gualeguaychú y toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta amarilla por tormentas severas a todo Entre Ríos para este miércoles.

10 Feb, 2026, 10:14 AM

Las condiciones del tiempo comienzan a desmejorar en Entre Ríos y rige una alerta amarilla por tormentas para los 17 departamentos de Entre Ríos este miércoles.

 

Se advierte por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

 

En cuanto a las precipitaciones, los valores acumulados se ubicarían entre los 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse de manera puntual, especialmente durante los eventos más intensos.

 

Temperaturas

 

En Gualeguaychú, el martes hará calor (33 grados), pero el miércoles a primera hora se desatarían tormentas que traerían un alivio transitorio a la región.

 

Este martes en Paraná se esperan máximas de 34 grados. En la capital y alrededores no lloverá, pero habrá cielo parcialmente nublado. Las tormentas están previstas para el miércoles y jueves, con una retracción considerable del termómetro, que se mantendría en no más de 27 grados hasta el fin de semana.

 

En Concordia, por su lado, se esperan condiciones similares. Este martes habrá 35 grados, en la previa de una jornada que se espera lluviosa. Las máximas irán retrocediendo paulatinamente, hasta ubicarse en el orden de los 28 grados.

 

Fuente: UNO Entre Ríos

ALERTA AMARILLA ENTRE RÍOS ESTE MARTES LLUVIAS TIEMPO TORMENTAS

