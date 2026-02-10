Anuncian el comienzo de los cursos de Grafología

El curso comenzará el jueves 19 de febrero, de 14 a 15,30, será todos los jueves, con una duración de cuatro o seis meses. Los interesados, comunicarse al teléfono 3446 505492.

La grafología sirve en la vida cotidiana para el autoconocimiento, la orientación vocacional y la mejora de relaciones interpersonales, analizando la escritura para revelar aspectos de la personalidad como el carácter, emociones, talentos y posibles problemas, lo que ayuda a entenderse mejor a uno mismo y a los demás, y a tomar decisiones más informadas en ámbitos personales y profesionales, complementando otras técnicas de evaluación.

Usos en la Vida Diaria:

Autoconocimiento: Entender tu temperamento, fortalezas, debilidades y estado emocional a través de tu letra manuscrita, ofreciendo una perspectiva más profunda de tu "Yo".

Relaciones Personales: Evaluar la compatibilidad con conocidos o parejas, o comprender mejor a amigos y familiares al interpretar sus rasgos escritos.

Orientación Vocacional y Profesional: Ayuda a identificar aptitudes, talentos y la personalidad adecuada para ciertas áreas, tanto para jóvenes en elección de carrera como para adultos en desarrollo profesional.

Mejora Laboral: Entender la personalidad de jefes y compañeros para mejorar la comunicación, el trabajo en equipo y el clima laboral.

Evaluación de Confianza: Puede dar pistas sobre la honestidad o responsabilidad de personas en roles de cuidado (niños, mayores) o al alquilar una vivienda, aunque siempre como complemento.

Apoyo Terapéutico: Complementa psicoterapias al ofrecer información sobre estados emocionales y traumas, sirviendo como herramienta diagnóstica.

Peritaje Grafologico: En el ámbito judicial, se usa para determinar autoría de manuscritos y analizar aspectos de la personalidad en contextos legales o penales.

¿Cómo funciona?

Un grafólogo analiza rasgos como el tamaño, la presión, la inclinación, la dirección de las líneas y la forma de las letras y la firma, que reflejan la dinámica neurológica y psicológica del individuo, diferenciando el "Yo social" (texto) del "Yo íntimo" (firma).