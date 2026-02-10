 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale INCENDIOS

Se incendió un campo en zona de Arroyo El Cura

Poco ante del mediodía de este martes, se produjo un incendio de campo en Irazusta al sur, monte en inmediaciones del arroyo El Cura.

10 Feb, 2026, 19:03 PM

Inicialmente trabajaron dos móviles de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y luego se sumó el móvil 28 con refuerzo de personal y equipamiento. A ellos se agregó una unidad cisterna del Gobierno de Gualeguaychú.

 

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de monte, pasto y maleza.

 

 

En una primera instancia se trabajó con mochilas, debiendo replegarse el personal debido a fuertes vientos, altas temperaturas y gran exposición.

 

Posteriormente se realizó un cortafuego y, una vez que el fuego salió del monte hacia las zonas bajas, se logró ingresar con móvil forestal liviano, trabajando con agua y mochilas, logrando el control total del foco.

 

A las 17,45 se dieron por finalizadas las tareas, pero veinte minutos despué se produjo una reignición y volvió a salir el móvil 36 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

 

Terreno

 

Cerca del mediodía, se declaró el incendio de un terreno en Incendio de terreno en calles Belgrano y Federación.

Respondió el móvil 26.

 

 

Otro terreno

 

A las 3 de la tarde, se declaró un incendio de terreno en calles Clavarino y Martín Fierro.

Respondió el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, y luego el móvil 37. El trabajo de Bomberos duró casi dos horas. Se trabajó sobre una superficie aproximada de 30 x 20 metros, cubierta por residuos.

Teclas de acceso