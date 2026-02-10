Se incendió un campo en zona de Arroyo El Cura

Inicialmente trabajaron dos móviles de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y luego se sumó el móvil 28 con refuerzo de personal y equipamiento. A ellos se agregó una unidad cisterna del Gobierno de Gualeguaychú.

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de monte, pasto y maleza.

En una primera instancia se trabajó con mochilas, debiendo replegarse el personal debido a fuertes vientos, altas temperaturas y gran exposición.

Posteriormente se realizó un cortafuego y, una vez que el fuego salió del monte hacia las zonas bajas, se logró ingresar con móvil forestal liviano, trabajando con agua y mochilas, logrando el control total del foco.

A las 17,45 se dieron por finalizadas las tareas, pero veinte minutos despué se produjo una reignición y volvió a salir el móvil 36 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

Terreno

Cerca del mediodía, se declaró el incendio de un terreno en Incendio de terreno en calles Belgrano y Federación.

Respondió el móvil 26.

Otro terreno

A las 3 de la tarde, se declaró un incendio de terreno en calles Clavarino y Martín Fierro.

Respondió el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, y luego el móvil 37. El trabajo de Bomberos duró casi dos horas. Se trabajó sobre una superficie aproximada de 30 x 20 metros, cubierta por residuos.