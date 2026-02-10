Matecito cierra su edición 2026 con la apertura de sobres y premiaciones

Este martes 10 de febrero, a las 21 horas, en el Centro de Convenciones, se realizará la apertura de sobres de los Corsos Populares Matecito, instancia que marca el cierre de una nueva edición de esta celebración, que durante cuatro viernes consecutivos llenó el circuito de color, música y expresiones artísticas, consolidándose como uno de los encuentros culturales más convocantes y arraigados de la ciudad.

La edición 2026 volvió a poner en valor el trabajo colectivo de las agrupaciones locales, que con esfuerzo, creatividad y compromiso sostienen año tras año el espíritu del carnaval barrial, generando espacios de participación y encuentro para vecinos y visitantes.

Durante la jornada se darán a conocer las premiaciones correspondientes a los distintos rubros. Entre los reconocimientos individuales se destacan Mejor Estandarte, Mejor Director, Mejor Payaso y el Premio Rony, distinción especial al personaje carnavalesco sobresaliente de la edición. También se otorgará el premio al Mejor Grupo Cornetero.

Asimismo, se anunciarán los galardones principales a Mejor Conjunto Carnavalesco y Mejor Murga, categorías que reconocen el desempeño integral, la propuesta artística y la presencia escénica de las agrupaciones participantes.

En esta edición participaron 14 agrupaciones locales, reafirmando la vigencia y el crecimiento del Matecito como espacio cultural comunitario. En el rubro murgas formaron parte Los Colombianos, Tres Deseos, Joelitos, Los Cocoliches, Los Vacantes y Heredando Raíces. En la categoría libre se presentó Esencialmente Divertidos, mientras que los conjuntos carnavalescos que recorrieron el circuito fueron Tropicales del Sur, Los Revolucionarios del Guevara, Renacer de los Auténticos, Caciques del Norte, Mainumby, Purretones y Vieja Fantasía.

El calendario de los Corsos Populares Matecito finaliza este viernes 13 de febrero con el tradicional Entierro de Carnaval, última instancia de esta celebración. Las inscripciones para participar se encuentran abiertas hasta hoy.

Municipalidad de Gualeguaychú