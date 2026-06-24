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Guale EMPLEO

Abren búsqueda laboral para el puesto de asesor de ventas de maquinarias

La dirección de Vinculación Tecnológica municipal coordina la convocatoria a través del Programa Fomentar Empleo. Los interesados tienen tiempo de presentar su CV hasta el próximo martes 30 de junio.

24 Jun, 2026, 17:24 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Vinculación Tecnológica dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, mantiene activas las herramientas de inserción laboral que conectan al sector productivo local con los vecinos que buscan empleo. En este marco, se encuentra abierta una nueva convocatoria para cubrir la vacante de asesor o asesora de ventas de maquinaria.

 

La búsqueda está orientada a personas que posean formación en Ingeniería, Mecánica, Administración, Marketing o carreras afines. Asimismo, se solicita que los postulantes cuenten con experiencia previa en el área de ventas, manejo de herramientas informáticas para la gestión comercial y disponibilidad para realizar viajes.

 

Esta iniciativa forma parte del trabajo permanente que realiza el Gobierno municipal para dinamizar el entramado económico local, acompañando tanto los requerimientos de personal de las empresas privadas como las necesidades de crecimiento profesional de la comunidad.

 

Los vecinos interesados en participar de la selección deben presentar su currículum vitae de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Vinculación Tecnológica, ubicadas en Belgrano 115, en el horario de lunes a viernes, de 7 a 13 h. El plazo para la recepción de los perfiles finalizará el 30 de junio.

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