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Comienza un feriado bancario de cinco días consecutivos en todo el país

Las sucursales de todo el país permanecerán cerradas desde este viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive.

6 Nov, 2026, 10:09 AM
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El cronograma combina el Día del Bancario, feriados nacionales y una jornada de cierre dispuesta por el BCRA en el marco de la visita del papa León XIV.

viernes 06 de noviembre de 2026 | 6:56hs.

 

Este viernes comienza un período de cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial en todo el país. Las entidades financieras retomarán su actividad habitual el miércoles 11, luego de una seguidilla de feriados y jornadas sin actividad que coinciden con la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

 

El cierre comienza con el Día del Bancario, que se conmemora este viernes y suspende la atención en las sucursales. Al fin de semana se sumarán el lunes 9, declarado feriado nacional mediante el Decreto 1103/2026, y el martes 10, cuando regirá un feriado bancario en todo el territorio nacional.

 

Esta última medida fue oficializada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de la Comunicación “A” 8487. La disposición se enmarca en el operativo de logística y seguridad previsto por la visita del pontífice, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

 

El calendario tendrá, además, feriados con alcance territorial diferenciado. El martes 10 será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 la jornada alcanzará a la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con el último día de la visita papal.

 

El Gobierno nacional declaró la llegada de León XIV de interés nacional y fundamentó el esquema especial en la magnitud de los operativos de seguridad, la circulación de fieles y los traslados previstos. Según los argumentos oficiales, la superposición de esas actividades con las jornadas laborales, educativas y comerciales habituales podría generar complicaciones en la circulación. (APFDigital)

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