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Guale CALLES

La Municipalidad de Gualeguaychú repara la calzada y reconstruye bocacalles en calle Maestra Piccini

Los trabajos se desarrollan entre la avenida Parque Cándido Irazusta y Aguado, con un plazo estimado de 21 días. La intervención incluye bacheo, reacondicionamiento de badenes y cruces, y prepara el sector para un futuro reasfaltado integral.

5 Nov, 2026, 17:55 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú inició esta semana trabajos de recuperación de la calzada sobre Maestra Piccini, entre la avenida Parque Cándido Irazusta y Aguado. Las tareas requieren un corte total del tránsito en sentido este-oeste.

 

En paralelo, también se ejecutan intervenciones sobre Rocamora, entre Maestra Piccini y Goldaracena, y en la intersección de esta última con 3 de Caballería, sectores que presentan cortes totales y parciales de circulación.

 

En Maestra Piccini, debido al importante deterioro que presentaba la calzada en distintos puntos, especialmente en la esquina con Rocamora, se determinó realizar trabajos de bacheo superficial o profundo, según el grado de daño, además del reacondicionamiento de bocacalles y badenes.

 

Para ello, se demolieron los sectores afectados y se aplicó un riego de imprimación asfáltica, paso previo a la reconstrucción de la superficie de circulación. En una etapa posterior, la Dirección de Obras Públicas prevé ejecutar la repavimentación y reconstrucción integral de toda la calzada.

 

El plazo estimado para esta primera etapa es de 21 días, sujeto a las condiciones climáticas. Las lluvias y la humedad del suelo pueden afectar el desarrollo de las tareas y obligar a modificar los tiempos previstos.

 

La intervención tiene como objetivo acondicionar la infraestructura vial del entorno del Corsódromo José Luis Gestro, principal escenario del Carnaval del País, que cada verano recibe a miles de vecinos y turistas.

 

Cortes y circulación

Durante la ejecución de los trabajos, la mano de Maestra Piccini en sentido oeste-este permanecerá habilitada, por lo que se podrá acceder a la zona desde esa dirección. En cambio, el sentido este-oeste estará totalmente interrumpido.

 

También permanecerán cerradas las intersecciones de Maestra Piccini con Rocamora y Ayacucho, mientras que los cruces con Maipú, Chacabuco y España continuarán habilitados.

 

Por su parte, Rocamora estará cortada entre Maestra Piccini y Goldaracena. Asimismo, habrá restricciones a la circulación en la intersección con 3 de Caballería.

La recuperación de estas calles y cruces busca anticiparse a las demandas de la temporada de verano, mejorando las condiciones de circulación y seguridad en un sector de importante tránsito vehicular y actividad turística.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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