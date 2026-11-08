“Estoy profundamente conmovido”: Davico participó del encuentro con el papa León XIV

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, participó este domingo 8 de noviembre del encuentro que el papa León XIV mantuvo con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, en el marco de su visita apostólica a la Argentina.

La actividad se desarrolló en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a representantes de los distintos poderes del Estado, gobernadores provinciales, autoridades nacionales y referentes de diversos sectores de la sociedad.

Antes del inicio de la reunión, dentro del Palacio Libertad, Davico se encontró con el obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán, quien le comentó que había participado de la misa celebrada el sábado en la ciudad uruguaya de Paysandú, en el marco de la visita del Santo Padre.

Durante el encuentro, León XIV pronunció un mensaje centrado en la dignidad humana, el trabajo, la convivencia democrática y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas. Convocó a fortalecer el diálogo, generar oportunidades para los jóvenes y trabajar por el bien común.

Por su parte, el presidente Javier Milei dio la bienvenida al Pontífice y destacó el carácter histórico de su visita a la Argentina. También valoró la presencia de representantes de distintos espacios políticos en la convocatoria y recordó al papa Francisco.

Al finalizar la jornada, Davico expresó su emoción por haber participado de este encuentro: “Estoy profundamente conmovido”.

“La palabra y la presencia del papa León inspira paz, transmite paz. Su mensaje es un bálsamo para la sociedad argentina; él nos habla de unión, de solidaridad, de respeto. Vuelvo a Gualeguaychú con ese mensaje para nuestra gente: vivamos con alegría la presencia del papa en nuestra tierra, su palabra reconforta”, manifestó el intendente.

Una carta de bienvenida en nombre de la comunidad interreligiosa

En esta instancia, Davico llevó al Santo Padre una carta de bienvenida en nombre de la Mesa de Diálogo Interreligioso de Gualeguaychú, mediante la cual sus integrantes expresaron la alegría de la comunidad local por su visita a la Argentina y transmitieron un mensaje de fraternidad, paz y convivencia.

La Mesa está integrada por la Iglesia Evangélica Río de la Plata, la Iglesia Adventista del 7mo Día, la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina (IELA), el Consejo Pastoral Evangélico, la Iglesia Católica y la Asociación Unión Israelita de Gualeguaychú.

La misiva destaca el trabajo compartido que, desde hace varios años, desarrollan referentes de distintos credos de nuestra ciudad, una experiencia que ha fortalecido la convivencia en la diversidad y el diálogo entre las comunidades religiosas.

La carta de la Mesa de Diálogo Interreligioso de Gualeguaychú al papa León XIV:

"A su Santidad

Leon XIV.

Integrantes de la “Mesa de Diálogo Interreligioso”, de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, queremos expresar nuestra alegría por la visita de Su Santidad a nuestra querida patria. Deseamos sumarnos a los hermanos de nuestro país para darle la bienvenida y expresarle nuestra gratitud por haber elegido visitarnos para alentarnos con sus palabras en este tiempo que nos toca vivir. Desde hace unos años, referentes de distintos credos de nuestra ciudad hemos podido compartir un espacio de dialogo y trabajo en común, lo que sentimos ha fortalecido la convivencia en la diversidad en nuestra ciudad, como en tantos rincones de la Argentina.

Su preocupación por un mundo en paz, don que sea fruto del dialogo fraterno, es también nuestra intención en cada tarea que emprendemos. Hacemos nuestras las palabras del Evangelio de San Juan, donde nos recuerda que la verdadera paz es un don de Dios: “Les dejo la paz, les doy mi paz”, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman!; como también sus palabras: “La paz comienza con cada uno de nosotros: con la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás”. Ellas inspiran nuestra tarea y nos fortalecen en el dialogo.

Le pedimos rece por nosotros, para que en cada tarea que emprendamos podamos reconocer la dignidad de cada persona. Conscientes que la Palabra de Dios nos exhorta a Amarlo sobre todas las cosas y por añadidura al prójimo, renovamos nuestro compromiso para seguir buscando incansablemente, con la ayuda de Dios, la construcción de una ciudad mas fraterna y mas agradecida por todas las bendiciones con las que ha sido favorecidas".

Fuente: Municipalidad de Gualeguaychú