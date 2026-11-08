Narcomenudeo: uno huyó y perdió las pantuflas y el celular, y otro fue detenido

En el marco de un procedimiento realizado durante la madrugada de este domingo, personal policial de Comisaría Cuarta intervino en un hecho por presunto comercio de estupefacientes, en la intersección de las calles Roffo y Colombo.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 01:00, cuando el Subjefe Departamental, advirtió una posible maniobra de comercialización de sustancias estupefacientes sobre la vereda norte de calle Colombo, en un sector con escasa iluminación.

Al intervenir el personal policial, uno de los individuos que se encontraba en el lugar se dio a la fuga e ingresó a una vivienda particular ubicada a pocos metros, perdiendo durante su huida un par de pantuflas y un teléfono celular.

En tanto, un segundo hombre, de 42 años, fue aprehendido en el lugar. Durante el procedimiento se constató que tenía en su poder un frasco de vidrio con una sustancia verdosa, presumiblemente cannabis sativa, además de un teléfono celular, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

Puesto en conocimiento el Agente Fiscal en turno, dispuso la aprehensión del hombre, el secuestro de los elementos mencionados y su traslado a Jefatura Departamental.

Asimismo, se dio intervención al personal de la División de Drogas Peligrosas, que llevó adelante las actuaciones correspondientes, con registro fotográfico de los elementos secuestrados.