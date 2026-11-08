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Guale RESIDUOS

Este lunes no habrá servicios de Higiene Urbana por el Día del Empleado Municipal

La recolección de residuos y el barrido estarán suspendidos durante toda la jornada. Tampoco abrirán los tres centros de transferencia. Las actividades se retomarán el martes en sus horarios habituales.

8 Nov, 2026, 17:10 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú informa que este lunes 9 de noviembre no se prestarán los servicios habituales de Higiene Urbana, debido a la conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra este domingo.

 

Durante toda la jornada del lunes permanecerán suspendidos los servicios de recolección de residuos, tanto en los turnos diurno como nocturno, y las tareas de barrido. Asimismo, los tres centros de transferencia permanecerán cerrados.

 

Solo se mantendrá una guardia para atender situaciones que requieran intervención.

 

Los servicios se retomarán el martes 10 de noviembre: la recolección diurna comenzará a las 6 h, mientras que el turno nocturno se iniciará a las 20 h, en sus horarios habituales.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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