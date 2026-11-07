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Guale POLICIALES

Incumplió el arresto domiciliario y terminó detenida tras presentarse en una comisaría

Según el informe policial: una mujer de 41 años era buscada por incumplir una medida judicial. Finalmente, se presentó por sus propios medios en la Comisaría Segunda, donde se dispuso su detención.

7 Nov, 2026, 20:10 PM
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Una mujer de 41 años fue detenida durante la tarde de este sábado en Gualeguaychú, luego de incumplir una medida de arresto domiciliario dispuesta por la Justicia.

 

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda, quienes habían iniciado tareas de búsqueda en su jurisdicción tras tomar conocimiento del incumplimiento.

 

Sin embargo, mientras se desarrollaban las actuaciones, la mujer se presentó espontáneamente en la dependencia policial.

 

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que, tras ser informada de lo sucedido, ordenó su detención y posterior traslado a la Comisaría de Minoridad.

 

Finalmente, personal de esa dependencia se encargó de realizar las diligencias correspondientes y disponer su alojamiento, quedando la mujer a disposición de la Justicia.

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