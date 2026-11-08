Envió amenazas y quiso ingresar con violencia a la casa de su expareja

En la madrugada de este domingo, Personal policial de la Comisaría Octava intervino en un procedimiento por un hecho de violencia de género y resistencia a la autoridad, ocurrido en inmediaciones de las calles Pedro Jurado y Molinari.

El hecho se inició cuando una mujer de 27 años se presentó en la dependencia policial y manifestó que su expareja, un hombre de 33 años, le estaba enviando mensajes amenazantes y fotografías en las que indicaba que se dirigía hacia su domicilio con intenciones de agredirla tanto a ella como al padre de su hijo.

Ante el temor por su integridad física, la mujer decidió salir de su vivienda y dirigirse a la comisaría para solicitar ayuda.

Minutos más tarde, personal policial motorizado logró localizar e interceptar al hombre en el domicilio de la víctima, donde se encontraba en un estado de exaltación, profiriendo amenazas, gritando y pateando la puerta con intenciones de ingresar al inmueble.

Al momento de ser identificado, el individuo intentó agredir al personal policial interviniente, por lo que fue reducido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Informada de lo sucedido, la Fiscalía de Género en turno dispuso la aprehensión del hombre y la realización de las actuaciones correspondientes.