La provincia y Pueblo Belgrano firmaron un convenio para avanzar en obras cloacales

La Provincia impulsará el procedimiento para obtener el inmueble, mientras que la cooperativa asumirá los costos y la ejecución de los trabajos.

El gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, firmó un convenio de cooperación con la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Limitada de la localidad, representada por su presidente, Cristian Zanandrea.

El objetivo del acuerdo es coordinar las acciones necesarias para disponer de un inmueble o una fracción de terreno indispensable para ejecutar las obras destinadas a adecuar el sistema de tratamiento y disposición final de los efluentes cloacales. En ese marco, establece las responsabilidades de cada parte y prevé las gestiones necesarias para obtener el terreno, ya sea mediante un procedimiento de expropiación o a través de una adquisición voluntaria.

La iniciativa busca avanzar en la solución de una problemática histórica de la localidad, vinculada al funcionamiento del sistema cloacal y a las actuaciones judiciales relacionadas con la prestación del servicio.

Una solución a un problema histórico

El intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, destacó las gestiones conjuntas para resolver una problemática que requiere la ampliación y optimización de la laguna sanitaria.

En ese sentido, señaló que la obra contempla una conexión con el río Gualeguaychú y valoró el acompañamiento del gobernador, la colaboración de la Provincia y el trabajo conjunto con la cooperativa. "Por primera vez en la historia se advierte una solución", afirmó. También destacó la colaboración provincial para la adquisición de bombas que se incorporan al proyecto integral.

Fiorotto advirtió que la situación del sistema cloacal limitaba el crecimiento y la llegada de nuevas inversiones. En ese sentido, sostuvo que el convenio representa un avance para destrabar esa problemática y brindar mayor previsibilidad al desarrollo de la localidad.

Además, indicó que, con las obras de ampliación y optimización previstas, el municipio alcanzaría una cobertura de cloacas cercana al 90 por ciento de la población y mantendría una cobertura del 100 por ciento del servicio de agua potable.

Las responsabilidades de cada parte

El convenio establece que la provincia tendrá a su cargo impulsar el procedimiento administrativo y legislativo para obtener el inmueble necesario. Entre otras acciones, deberá elaborar y presentar ante la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar de utilidad pública el terreno y habilitar su expropiación, con transferencia directa a favor de la cooperativa.

El acuerdo también contempla la posibilidad de que la cooperativa llegue a un entendimiento con el propietario para adquirir voluntariamente el inmueble, sin perjuicio del procedimiento de expropiación previsto.

Por su parte, la cooperativa asumirá íntegramente los costos de la expropiación o, en su caso, de la adquisición del terreno. También tendrá a su cargo la financiación, contratación, ejecución y puesta en funcionamiento de las obras, así como la obtención de los permisos y las autorizaciones necesarios para realizarlas.

Al respecto, el presidente de la cooperativa, Cristian Zanandrea, destacó la importancia del acuerdo para avanzar en la solución de un problema que, según indicó, lleva 20 años y dio lugar a actuaciones judiciales. "A través de la provincia, se logró destrabar el problema que desde hace 20 años tenemos", expresó, y consideró que el convenio constituye el primer paso para iniciar la optimización del sistema y avanzar en la disposición final de los efluentes cloacales.

Adecuación del sistema cloacal

El convenio se enmarca en la necesidad de adecuar el sistema cloacal de Pueblo General Belgrano frente a las obligaciones derivadas de distintas actuaciones judiciales. En ese contexto, se requiere adoptar medidas para el cese de los vuelcos de efluentes y la adecuación del tratamiento y la disposición final.

De esta manera, el acuerdo establece una hoja de ruta para avanzar en la disponibilidad del terreno y en la ejecución de las obras necesarias, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema cloacal y contribuir a la protección ambiental y sanitaria de la localidad.

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