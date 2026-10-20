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Guale PRE COSQUÍN

Última semana para inscribirse para el Pre Cosquín 2027 en Gualeguaychú

La convocatoria permanecerá abierta hasta el martes 27 de octubre. El certamen se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con la participación de artistas de todo el país.

20 Oct, 2026, 18:50 PM
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Gualeguaychú transita la última semana de inscripciones para participar del Pre Cosquín 2027, el certamen que brinda a músicos, cantantes y bailarines la oportunidad de acceder al escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

 

La instancia local se desarrollará los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026 y estará destinada a artistas mayores de 16 años que buscarán clasificar a las siguientes etapas de uno de los certámenes más importantes del folklore argentino.

 

Organizado por la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú, el encuentro se realizará por tercer año consecutivo en la ciudad y ofrecerá un espacio para la presentación de distintas expresiones artísticas vinculadas con las tradiciones folklóricas.

 

Categorías y jurado

La convocatoria contempla 13 categorías:

  • Solista vocal
  • Dúo vocal
  • Conjunto vocal
  • Solista instrumental
  • Conjunto instrumental
  • Solista de malambo masculino
  • Solista de malambo femenino
  • Conjunto de malambo
  • Pareja de baile tradicional
  • Pareja de baile estilizada
  • Conjunto de baile folklórico
  • Canción inédita
  • Expresión oral folklórica

 

El jurado estará integrado por Emanuel Ayala, Cristian Capurelli, Andrea Russin y Mauro Gorosito, quienes tendrán a su cargo la evaluación de las presentaciones y la selección de los representantes de la sede Gualeguaychú.

 

Inscripciones abiertas hasta el 27 de octubre

 

Los artistas interesados podrán inscribirse hasta el martes 27 de octubre. Para realizar consultas y enviar la documentación correspondiente, deberán comunicarse al correo electrónico [email protected].

 

La convocatoria está abierta a participantes mayores de 16 años de todo el país, quienes tendrán la posibilidad de competir en la sede Gualeguaychú y acceder a las siguientes instancias del Pre Cosquín 2027.

 

Esta tercera edición dará continuidad a la participación de Gualeguaychú como sede del certamen nacional, que reúne cada año a artistas de diferentes disciplinas folklóricas en busca de un lugar en el escenario mayor de Cosquín.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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PRE COSQUÍN CONVOCATORIA CERTAMEN Cultura INSCRIPCIONES

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