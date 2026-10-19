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Guale Mundial De Canotaje

Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú: calendario completo de competencias

Del 19 al 25 de octubre, el río Gualeguaychú recibe a palistas de más de 40 países. Detalle de la programación de las siete jornadas, con los horarios de las carreras, premiaciones y ceremonias oficiales.

19 Oct, 2026, 11:48 AM
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Gualeguaychú es sede del Campeonato Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, que se desarrollan del lunes 19 al domingo 25 de octubre, con más de 700 palistas inscriptos y delegaciones de más de 40 países.

 

Las competencias se disputan sobre el río Gualeguaychú, en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. Se trata de la primera edición del Campeonato Mundial de Canotaje Maratón que se realiza en Sudamérica.

 

La programación comienza con las categorías máster durante el lunes 19 y martes 20; continúa el miércoles 21 con paracanotaje y la ceremonia oficial de apertura; y desde el jueves 22 hasta el domingo 25 se desarrollan las competencias juveniles, sub-23 y sénior.

 

A continuación, se presenta el calendario de competencias, entrenamientos, premiaciones y ceremonias correspondiente a cada jornada.

 

Lunes 19 de octubre | Máster

9 h: K1 masculino, 65 a 69 años.

9:05 h: K1 masculino, 70 a 74 años, y K1 femenino, 75 a 79 años.

9:10 h: K1 femenino, 65 a 69 años, y K1 masculino, 70 a 74 años.

9:15 h: K1 masculino, 65 a 69 años.

11 h: K1 masculino, 35 a 39 años.

11:05 h: K1 masculino, 40 a 44 años.

11:10 h: K1 masculino, 55 a 59 años.

11:15 h: K1 masculino, 45 a 49 años.

11:20 h: K1 masculino, 60 a 64 años.

13:15 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 1 a 11.

14 h: K1 femenino, 35 a 39, 40 a 44 y 55 a 59 años.

14:05 h: C1 masculino, 35 a 39, 40 a 44, 50 a 54 y 60 a 64 años.

15:45 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 12 a 18.

16:10 h: K1 masculino, 50 a 54 años, y K1 femenino, 45 a 49, 50 a 54 y 60 a 64 años.

18 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 19 a 22.

 

Martes 20 de octubre | Máster

9 h: K2 masculino, 65 a 69 años.

9:05 h: K2 masculino, 70 a 74 años.

9:10 h: K2 masculino, 75 a 79 años.

9:20 h: K2 femenino, 65 a 69 años.

9:25 h: K2 femenino, 70 a 74 y 75 a 79 años.

10:30 h: K2 masculino, 35 a 39 años.

10:35 h: K2 masculino, 45 a 49 y 55 a 59 años.

10:40 h: K2 femenino, 35 a 39, 45 a 49, 50 a 54 y 55 a 59 años.

12:20 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 23 a 30.

13 h: K2 masculino, 40 a 44 y 50 a 54 años.

13:05 h: K2 masculino, 60 a 64 años, y K2 femenino, 55 a 59 años.

13:10 h: K2 femenino, 40 a 44 y 60 a 64 años.

13:15 h: C2 masculino, 35 a 44 y 55 a 59 años.

16:05 h: K2 mixto, 35 a 44 y 45 a 54 años.

16:10 h: K2 mixto, 55 a 64 y 65 a 74 años.

17:30 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 31 a 47.

 

Miércoles 21 de octubre | Paracanotaje y apertura

9 a 14:15 h: Entrenamiento en el circuito.

10:30 h: Reunión de jefes de equipo de paracanotaje y élite.

14:30 h: Paracanotaje masculino, categoría abierta.

14:35 h: Paracanotaje masculino VL3.

14:40 h: Paracanotaje masculino VL2.

14:45 h: Paracanotaje masculino VL1.

14:50 h: Paracanotaje femenino KL3.

14:55 h: Paracanotaje femenino KL2.

15 h: Paracanotaje femenino KL1.

17 h: Premiación del Mundial de Paracanotaje.

17:30 h: Premiación del Panamericano de Paracanotaje.

18 h: Ceremonia oficial de apertura.

 

Jueves 22 de octubre | Juvenil y sénior

8:30 h: C1 femenino juvenil.

10 h: K1 femenino sénior, distancia corta, serie 1.

10:30 h: K1 femenino sénior, distancia corta, serie 2.

11 h: K1 masculino sénior, distancia corta, serie 1.

11:30 h: K1 masculino sénior, distancia corta, serie 2.

12 a 13:45 h: Entrenamiento en el circuito.

13:45 h: C1 masculino juvenil.

14 h: Premiación del Mundial, C1 femenino juvenil.

14:05 h: Premiación del Panamericano, C1 femenino juvenil.

15:15 h: Final K1 femenino juvenil, distancia corta.

15:45 h: Final K1 masculino juvenil, distancia corta.

16:15 h: Final C1 femenino sénior, distancia corta.

16:45 h: Final K1 femenino sénior, distancia corta.

17:15 h: Final C1 masculino sénior, distancia corta.

17:45 h: Final K1 masculino sénior, distancia corta.

18 h: Premiaciones del Mundial, C1 masculino juvenil y pruebas de distancia corta.

18:30 h: Premiaciones del Panamericano, C1 masculino juvenil y pruebas de distancia corta.

 

Viernes 23 de octubre | Juvenil, sub-23 y paracanotaje

8:30 h: K1 femenino juvenil.

8:35 h: C1 masculino sub-23.

10:30 h: Paracanotaje femenino, categoría abierta.

10:35 h: Paracanotaje masculino KL1.

10:40 h: Paracanotaje masculino KL2.

10:45 h: Paracanotaje masculino KL3.

10:50 h: Paracanotaje femenino VL3.

10:55 h: Paracanotaje femenino VL2.

11 h: Paracanotaje femenino VL1.

12:20 h: Premiación del Mundial, K2 femenino juvenil.

12:25 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino juvenil.

12:30 h: Premiación del Mundial, C1 masculino sub-23.

12:35 h: Premiación del Panamericano, C1 masculino sub-23.

12:40 h: Premiación del Mundial, K2 femenino juvenil.

12:45 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino juvenil.

12:50 h: Premiación del Mundial, C1 masculino sub-23.

12:55 h: Premiación del Panamericano, C1 masculino sub-23.

13 h: Premiación del Mundial de Paracanotaje.

13 a 14 h: Entrenamiento en el circuito, sin práctica de porteos.

13:30 h: Premiación del Panamericano de Paracanotaje.

14 h: K1 femenino sub-23.

14:05 h: C2 masculino juvenil.

14:10 h: C1 femenino sub-23.

16:10 h: Premiación C2 masculino juvenil.

16:15 h: K1 masculino sub-23.

18:30 h: Premiaciones del Mundial, K1 femenino, C1 femenino y K1 masculino sub-23.

18:45 h: Premiaciones del Panamericano, K1 femenino, C1 femenino y K1 masculino sub-23.

 

Sábado 24 de octubre | Juvenil y sénior

8:30 h: K2 femenino juvenil.

8:35 h: K1 femenino.

11 h: K1 masculino juvenil.

11:05 h: C1 masculino.

11:05 h: Premiación del Mundial, K2 femenino juvenil.

11:10 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino juvenil.

13:10 a 13:45 h: Entrenamiento en el circuito.

13:45 h: Premiación del Mundial, K1 femenino sénior.

13:50 h: Premiación del Panamericano, K1 femenino sénior.

15 h: K1 masculino.

15 h: Premiación del Mundial, K1 masculino juvenil.

15:05 h: Premiación del Panamericano, K1 masculino juvenil.

17:15 h: Premiación del Mundial, C1 masculino sénior.

17:20 h: Premiación del Panamericano, C1 masculino sénior.

17:25 h: Premiación del Mundial, K1 masculino sénior.

17:30 h: Premiación del Panamericano, K1 masculino sénior.

 

Domingo 25 de octubre | Últimas competencias y clausura

8:30 h: C1 femenino.

10 h: K2 femenino.

10:05 h: C2 masculino.

10:05 h: Premiación del Mundial, C1 femenino sénior.

10:10 h: Premiación del Panamericano, C1 femenino sénior.

12:45 h: Premiación del Mundial, K2 femenino.

12:50 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino.

13 h: K2 masculino juvenil.

14 h: Premiación del Mundial, C2 masculino.

14:05 h: Premiación del Panamericano, C2 masculino.

15 h: K2 masculino.

17:30 h: Premiaciones del Mundial y Panamericano, K2 masculino juvenil y sénior, y ceremonia de clausura.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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Mundial De Canotaje MUNDIAL

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