Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú: calendario completo de competencias

Gualeguaychú es sede del Campeonato Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, que se desarrollan del lunes 19 al domingo 25 de octubre, con más de 700 palistas inscriptos y delegaciones de más de 40 países.
Las competencias se disputan sobre el río Gualeguaychú, en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. Se trata de la primera edición del Campeonato Mundial de Canotaje Maratón que se realiza en Sudamérica.
La programación comienza con las categorías máster durante el lunes 19 y martes 20; continúa el miércoles 21 con paracanotaje y la ceremonia oficial de apertura; y desde el jueves 22 hasta el domingo 25 se desarrollan las competencias juveniles, sub-23 y sénior.
A continuación, se presenta el calendario de competencias, entrenamientos, premiaciones y ceremonias correspondiente a cada jornada.
Lunes 19 de octubre | Máster
9 h: K1 masculino, 65 a 69 años.
9:05 h: K1 masculino, 70 a 74 años, y K1 femenino, 75 a 79 años.
9:10 h: K1 femenino, 65 a 69 años, y K1 masculino, 70 a 74 años.
9:15 h: K1 masculino, 65 a 69 años.
11 h: K1 masculino, 35 a 39 años.
11:05 h: K1 masculino, 40 a 44 años.
11:10 h: K1 masculino, 55 a 59 años.
11:15 h: K1 masculino, 45 a 49 años.
11:20 h: K1 masculino, 60 a 64 años.
13:15 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 1 a 11.
14 h: K1 femenino, 35 a 39, 40 a 44 y 55 a 59 años.
14:05 h: C1 masculino, 35 a 39, 40 a 44, 50 a 54 y 60 a 64 años.
15:45 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 12 a 18.
16:10 h: K1 masculino, 50 a 54 años, y K1 femenino, 45 a 49, 50 a 54 y 60 a 64 años.
18 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 19 a 22.
Martes 20 de octubre | Máster
9 h: K2 masculino, 65 a 69 años.
9:05 h: K2 masculino, 70 a 74 años.
9:10 h: K2 masculino, 75 a 79 años.
9:20 h: K2 femenino, 65 a 69 años.
9:25 h: K2 femenino, 70 a 74 y 75 a 79 años.
10:30 h: K2 masculino, 35 a 39 años.
10:35 h: K2 masculino, 45 a 49 y 55 a 59 años.
10:40 h: K2 femenino, 35 a 39, 45 a 49, 50 a 54 y 55 a 59 años.
12:20 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 23 a 30.
13 h: K2 masculino, 40 a 44 y 50 a 54 años.
13:05 h: K2 masculino, 60 a 64 años, y K2 femenino, 55 a 59 años.
13:10 h: K2 femenino, 40 a 44 y 60 a 64 años.
13:15 h: C2 masculino, 35 a 44 y 55 a 59 años.
16:05 h: K2 mixto, 35 a 44 y 45 a 54 años.
16:10 h: K2 mixto, 55 a 64 y 65 a 74 años.
17:30 h: Premiación del Mundial y Panamericano, carreras 31 a 47.
Miércoles 21 de octubre | Paracanotaje y apertura
9 a 14:15 h: Entrenamiento en el circuito.
10:30 h: Reunión de jefes de equipo de paracanotaje y élite.
14:30 h: Paracanotaje masculino, categoría abierta.
14:35 h: Paracanotaje masculino VL3.
14:40 h: Paracanotaje masculino VL2.
14:45 h: Paracanotaje masculino VL1.
14:50 h: Paracanotaje femenino KL3.
14:55 h: Paracanotaje femenino KL2.
15 h: Paracanotaje femenino KL1.
17 h: Premiación del Mundial de Paracanotaje.
17:30 h: Premiación del Panamericano de Paracanotaje.
18 h: Ceremonia oficial de apertura.
Jueves 22 de octubre | Juvenil y sénior
8:30 h: C1 femenino juvenil.
10 h: K1 femenino sénior, distancia corta, serie 1.
10:30 h: K1 femenino sénior, distancia corta, serie 2.
11 h: K1 masculino sénior, distancia corta, serie 1.
11:30 h: K1 masculino sénior, distancia corta, serie 2.
12 a 13:45 h: Entrenamiento en el circuito.
13:45 h: C1 masculino juvenil.
14 h: Premiación del Mundial, C1 femenino juvenil.
14:05 h: Premiación del Panamericano, C1 femenino juvenil.
15:15 h: Final K1 femenino juvenil, distancia corta.
15:45 h: Final K1 masculino juvenil, distancia corta.
16:15 h: Final C1 femenino sénior, distancia corta.
16:45 h: Final K1 femenino sénior, distancia corta.
17:15 h: Final C1 masculino sénior, distancia corta.
17:45 h: Final K1 masculino sénior, distancia corta.
18 h: Premiaciones del Mundial, C1 masculino juvenil y pruebas de distancia corta.
18:30 h: Premiaciones del Panamericano, C1 masculino juvenil y pruebas de distancia corta.
Viernes 23 de octubre | Juvenil, sub-23 y paracanotaje
8:30 h: K1 femenino juvenil.
8:35 h: C1 masculino sub-23.
10:30 h: Paracanotaje femenino, categoría abierta.
10:35 h: Paracanotaje masculino KL1.
10:40 h: Paracanotaje masculino KL2.
10:45 h: Paracanotaje masculino KL3.
10:50 h: Paracanotaje femenino VL3.
10:55 h: Paracanotaje femenino VL2.
11 h: Paracanotaje femenino VL1.
12:20 h: Premiación del Mundial, K2 femenino juvenil.
12:25 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino juvenil.
12:30 h: Premiación del Mundial, C1 masculino sub-23.
12:35 h: Premiación del Panamericano, C1 masculino sub-23.
12:40 h: Premiación del Mundial, K2 femenino juvenil.
12:45 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino juvenil.
12:50 h: Premiación del Mundial, C1 masculino sub-23.
12:55 h: Premiación del Panamericano, C1 masculino sub-23.
13 h: Premiación del Mundial de Paracanotaje.
13 a 14 h: Entrenamiento en el circuito, sin práctica de porteos.
13:30 h: Premiación del Panamericano de Paracanotaje.
14 h: K1 femenino sub-23.
14:05 h: C2 masculino juvenil.
14:10 h: C1 femenino sub-23.
16:10 h: Premiación C2 masculino juvenil.
16:15 h: K1 masculino sub-23.
18:30 h: Premiaciones del Mundial, K1 femenino, C1 femenino y K1 masculino sub-23.
18:45 h: Premiaciones del Panamericano, K1 femenino, C1 femenino y K1 masculino sub-23.
Sábado 24 de octubre | Juvenil y sénior
8:30 h: K2 femenino juvenil.
8:35 h: K1 femenino.
11 h: K1 masculino juvenil.
11:05 h: C1 masculino.
11:05 h: Premiación del Mundial, K2 femenino juvenil.
11:10 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino juvenil.
13:10 a 13:45 h: Entrenamiento en el circuito.
13:45 h: Premiación del Mundial, K1 femenino sénior.
13:50 h: Premiación del Panamericano, K1 femenino sénior.
15 h: K1 masculino.
15 h: Premiación del Mundial, K1 masculino juvenil.
15:05 h: Premiación del Panamericano, K1 masculino juvenil.
17:15 h: Premiación del Mundial, C1 masculino sénior.
17:20 h: Premiación del Panamericano, C1 masculino sénior.
17:25 h: Premiación del Mundial, K1 masculino sénior.
17:30 h: Premiación del Panamericano, K1 masculino sénior.
Domingo 25 de octubre | Últimas competencias y clausura
8:30 h: C1 femenino.
10 h: K2 femenino.
10:05 h: C2 masculino.
10:05 h: Premiación del Mundial, C1 femenino sénior.
10:10 h: Premiación del Panamericano, C1 femenino sénior.
12:45 h: Premiación del Mundial, K2 femenino.
12:50 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino.
13 h: K2 masculino juvenil.
14 h: Premiación del Mundial, C2 masculino.
14:05 h: Premiación del Panamericano, C2 masculino.
15 h: K2 masculino.
17:30 h: Premiaciones del Mundial y Panamericano, K2 masculino juvenil y sénior, y ceremonia de clausura.
Municipalidad de Gualeguaychú