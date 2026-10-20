Balassi: “Lamentablemente son contratos secretos, de espaldas al pueblo”

“Salen a la vez en sintonía el Gobierno y Pablo Montes en la Junta de Paysandú con una misma visión”.

Anteriormente, explicó, “salía el Gobierno a decir una cosa, la empresa hacía silencio y después tenía que salir el Gobierno a decir que se había equivocado, que las tres demandas que están del lado argentino habían caído cuando, por el contrario, siguen vigentes”.

“Esta vez sí salen con el mismo discurso. Como lamentablemente son contratos secretos, de espaldas al pueblo, que el Parlamento ni siquiera discute, nos parece que acá la democracia brilla por su ausencia”, remarcó Balassi a esta Agencia.

“Hay una connivencia entre las instituciones que deberían regular la democracia, como la Corte Electoral, la Junta Departamental, el Gobierno Departamental; todos apuntan a la no participación popular, a tratar de eliminar la democracia directa y regirse por lo que es la democracia representativa. La Corte Electoral desconoce la voluntad de 18.000 ciudadanos y ciudadanas de Paysandú, y tanto en el Gobierno como en la Junta Departamental la mayoría no quieren que la población decida sobre algo tan importante y significativo territorial que hace a la sociedad sanducera”.

Balassi indicó: “Está prácticamente confirmado, ahora sí por la empresa que había relocalización; suponemos por todo lo que se ha dicho que sería en el predio de la Ancap para no tener que volver a realizar la recategorización de padrones, sino que en el predio industrial evitarían ese proceso y seguirían de acuerdo a lo ya avanzado en el proyecto anterior. Pero, es evidente que el proyecto se va a modificar, porque el predio es mucho más chico, va a estar cercano a un territorio muy poblado y la situación cambia”.

Consideró el ambientalista, “¿qué se va a modificar? Todo indica, por estudios que han realizado compañeros, como el licenciado Pablo Díaz, que no están los mercados, salvo en algunas pocas industrias a nivel internacional, pero sí está el mercado para la producción de armas principalmente para los europeos”.

“Si va a haber plata para la guerra, como plantean la mayoría de los países, es posible que acá se pueda producir combustible sintético y metanol para abastecer a Alemania con esos fines; sino, lo que podría estar sucediendo es otra gran inversión que anunció el Gobierno con empresa española Solaria, que se prefiera invertir en paneles solares o algún otro tipo de energía y una refinería pequeña”.

“En estas inversiones a través de los data centers los países pierden absoluta soberanía, ya que a través de logaritmos que solamente controlan los dueños, y donde está muy involucrado el sionismo, se recaba información de cómo se mueven las diferentes sociedades”.

El ambientalista remarcó: “Como sociedad civil seguimos tratando de llevarle información a la gente de que esto no es conveniente ni ambiental, ni social, ni económicamente y viola jurídicamente todo lo que tenemos como leyes, principalmente la democracia participativa y directa”.

El 30 de octubre, en Paysandú, se realizará una actividad y el 31 en el Departamento Colón, en Argentina, “para seguir organizándonos como sociedades civiles para defender nuestro territorio y nuestros bienes comunes”.

Fuente: De la Redacción de AIM

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