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Guale POLICIALES

Rompió el vidrio de un auto para robar una rueda de auxilio y fue detenido cuando intentaba venderla

El hecho ocurrió en el estacionamiento del barrio 140 Viviendas. La Policía identificó al sospechoso mediante tareas investigativas y recuperó el elemento sustraído.

20 Oct, 2026, 20:56 PM
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Un hombre de 39 años fue detenido durante la mañana de este martes en Gualeguaychú, acusado de robar una rueda de auxilio de un automóvil estacionado en el barrio 140 Viviendas.

 

El hecho fue denunciado por la propietaria de un Renault 19, quien constató que desconocidos habían roto el vidrio de una de las puertas y forzado el vehículo para sustraer la rueda de auxilio.

 

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Sexta inició una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención de Policía Científica, cuyos efectivos realizaron pericias en el lugar.

 

Como resultado de estas tareas, los investigadores lograron identificar al presunto autor del robo.

 

Posteriormente, los policías localizaron a un hombre de 39 años en inmediaciones de 3 de Caballería y San Jorge, quien tenía en su poder la rueda sustraída y, según se informó, la estaba ofreciendo para la venta.

 

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía en turno dispuso la detención del sospechoso y su traslado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La rueda de auxilio fue recuperada en el marco del procedimiento.

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