Nuevas excavaciones arqueológicas revelan sectores históricos en la Casa de Fray Mocho

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Cultura y el área de Museos, acompaña las investigaciones arqueológicas que se desarrollan en el Museo Casa Natal de Fray Mocho, destinadas a recuperar y preservar testimonios materiales de la historia de la ciudad

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Durante las jornadas del 11 y 12 de octubre, el equipo científico de Arqueoterra Delegación Entre Ríos continuó las excavaciones en el patio del museo. Las tareas incluyeron la ampliación del sector donde anteriormente se había descubierto una estructura circular de ladrillos enterrada y la apertura de nuevas áreas que permitieron dejar al descubierto sectores de los pisos históricos de la vivienda, correspondientes al siglo XIX.

Uno de los principales hallazgos es la denominada Estructura Soterrada 1 (ES1), de aproximadamente un metro y medio de diámetro. Según las primeras interpretaciones, podría tratarse de un antiguo pozo absorbente vinculado al baño y la cocina de la vivienda, cuya construcción correspondería a la época de Fray Mocho o incluso a un período anterior.

Las tareas forman parte del proyecto “Rescate arqueológico del patio del Museo Casa Natal Fray Mocho – Etapa 2”, desarrollado en articulación con el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”. La iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo Municipal de las Artes y de las áreas culturales del Gobierno de Gualeguaychú.

La investigación está encabezada por el doctor Axel Weissel Vietto y la licenciada Micaela Rossi, integrantes de Arqueoterra, con la participación del Club de Arqueología Gualeguaychú (CAG), estudiantes y docentes de Geografía e Historia de la ciudad y un estudiante de Arqueología de Santa Fe. También colaboran las trabajadoras del museo Natalia Derudi, Malvina Moussou y Marianela Muñoz, quienes acompañan el desarrollo de las tareas en el espacio.

De manera complementaria, durante esta etapa se realizaron intervenciones sobre la medianera sur del inmueble, que presentaba fisuras y problemas de estabilidad. Los trabajos estuvieron orientados a garantizar la seguridad de las personas y preservar las condiciones del sitio arqueológico.

La continuidad de las investigaciones permitirá profundizar el conocimiento sobre las características y los usos históricos de la vivienda. Asimismo, se prevé incorporar los resultados a los recorridos del Museo Casa Natal de Fray Mocho y evaluar la futura exhibición de los sectores recuperados, para acercar estos hallazgos a vecinos y visitantes.

Municipalidad de Gualeguaychú