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Guale POLICIALES

Entró a una vivienda, fue identificado por las cámaras de seguridad y terminó detenido

Un hombre de 38 años fue aprehendido tras ingresar a una casa de calle Urquiza al 800. El propietario encontró la puerta abierta y el interior desordenado, aunque no constató faltantes.

20 Oct, 2026, 20:54 PM
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Un hombre de 38 años fue detenido durante la mañana de este martes en Gualeguaychú, acusado de ingresar a una vivienda ubicada en calle Urquiza al 800, en un hecho investigado como violación de domicilio y tentativa de hurto.

 

El procedimiento comenzó cuando el propietario del inmueble se comunicó con la Sala del Comando Radioeléctrico para alertar que había escuchado ruidos provenientes del interior de su casa.

 

Al revisar lo sucedido, constató que la puerta de ingreso estaba abierta, aunque no presentaba daños, y que había desorden en distintos sectores de la vivienda. Sin embargo, no advirtió el faltante de pertenencias.

 

A partir de los datos aportados y del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, los efectivos policiales lograron identificar al presunto responsable.

 

Con esa información, realizaron recorridas por las inmediaciones hasta localizar a un hombre en la intersección de 25 de Mayo y Alberdi. Según informó la Policía, vestía prendas que coincidían con las observadas en las filmaciones y registraba antecedentes delictivos.

 

Tras dar intervención a la Fiscalía en turno, se dispuso su aprehensión y traslado a la Alcaldía de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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