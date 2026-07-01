La provincia coordina acciones preventivas con municipios ante el impacto fluvial de El Niño

A través de la Dirección General de Defensa Civil, el Ministerio de Seguridad y Justicia lleva adelante un plan de contingencia junto a los gobiernos locales para anticipar el impacto del fenómeno climático El Niño durante la próxima primavera.

La estrategia se centra en el monitoreo permanente de las cuencas fluviales, el análisis de los mapas de riesgo y la coordinación de acciones preventivas para fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Con el objetivo de reducir riesgos y minimizar las consecuencias de eventuales crecidas, el gobierno provincial intensificó las mesas de trabajo técnico y operativo con municipios de distintos departamentos. La planificación contempla especialmente el trimestre comprendido entre septiembre, octubre y noviembre, período en el que los informes especializados prevén un mayor riesgo hidrológico para la provincia.

El director general de Defensa Civil, Oscar Díaz Bertozzi, destacó que las tareas de prevención comenzaron a principios de año y forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno de Entre Ríos. En ese marco, trabajan de manera articulada las áreas de Desarrollo Humano, Salud e Infraestructura, junto con la Agencia Federal de Emergencias y otros organismos nacionales.

Según los informes técnicos, el principal factor de atención para la provincia durante la primavera no estará dado exclusivamente por las precipitaciones que se registren en el territorio entrerriano, sino por el comportamiento de las cuencas fluviales, influenciado por el incremento de los caudales provenientes del sur de Brasil.

A este escenario se suma una condición de los suelos con un nivel de saturación hídrica aproximadamente un 40 por ciento superior al habitual. Esta situación disminuye la capacidad de absorción del terreno y favorece un escurrimiento más rápido hacia arroyos y ríos, por lo que la coordinación entre Provincia y municipios resulta fundamental para optimizar el uso de los recursos disponibles.

A estar preparados

"Queremos desarrollar estrategias comunes y evitar que la suma de voluntades termine siendo contraproducente. El trabajo coordinado nos permite optimizar la respuesta en el territorio", sostuvo Díaz Bertozzi. Además, llamó a abordar la situación con criterios técnicos y sin generar alarma: "Es una situación natural donde se aplicarán las lluvias estacionales con los efectos del fenómeno. Lo fundamental es estar preparados".

En el marco de esta agenda preventiva, la Dirección General de Defensa Civil ya mantuvo reuniones de coordinación con equipos técnicos de municipios como Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguay, Concordia y Gualeguaychú, entre otras localidades. Los encuentros permitieron unificar criterios de actuación, revisar protocolos y fortalecer los mecanismos de respuesta conjunta ante posibles contingencias.

El plan de contingencia se apoya en el mapa provincial de riesgo, que identifica el comportamiento de las distintas cuencas y los tiempos de respuesta ante una eventual crecida. Mientras la cuenca del río Uruguay presenta un comportamiento más dinámico, con ascensos y descensos rápidos del nivel del agua, la del río Paraná registra una evolución más lenta, lo que brinda un margen de previsibilidad de hasta diez días para ejecutar medidas preventivas. De acuerdo con las últimas actualizaciones de los organismos meteorológicos, el fenómeno El Niño mantendría su influencia hasta febrero de 2027, con una intensidad decreciente hacia el final del período y en un contexto de temperaturas superiores a los promedios históricos durante la primavera.