El gobierno dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto de Laboratorios Pyam

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto en la empresa Laboratorios Pyam, cuya planta se encuentra en el Parque Industrial Gualeguaychú.

La medida se tomó este martes, luego de conocerse el despido de 11 obreros, los que se suman a otros 8 trabajadores cesanteados en abril pasado.

Desde el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana, Martín Gómez dijo a MÁXIMA que “nos notificaron de la conciliación obligatoria por 15 días, se retrotrae la situación al día lunes”, es decir previo a los despidos.

https://www.maximaonline.com.ar/guale/despidieron-a-11-trabajadores-de-laboratorios-pyam-en-el-parque-industrial-gualeguaychu.htm

Agregó que “nosotros vamos a acatar la conciliación, obviamente, los trabajadores tienen que presentarse este miércoles, los vamos a acompañar a ver si los dejan entrar”.

Dijo además Gómez que “dispusieron una audiencia de conciliación en Paraná para el miércoles 15 de julio, eso es lo que tenemos hasta ahora”.

La conciliación obligatoria incluye el pedido al gremio y a los trabajadores del cese de las medidas de protesta, como la quema de cubiertas frente a la planta industrial.