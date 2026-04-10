“Pipo Pescador” fue declarado “personalidad destacada de Gualeguaychú”

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú llevó a cabo este viernes una emotiva sesión especial en la que se aprobó la resolución que declara a Enrique Fischer, conocido artísticamente como “Pipo Pescador”, como Personalidad Destacada de la Ciudad.

El proyecto, presentado por los concejales de los bloques Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza, obtuvo despacho favorable en Comisiones Conjuntas el miércoles pasado y fue sancionado por unanimidad.

En el Concejo Deliberante

Durante la sesión, los concejales de todos los bloques destacaron el trabajo y la persona de “Pipo Pescador” a la vez que recordaron sus infancias marcadas por sus canciones. Al culminar la misma, se le entregó una carpeta conteniendo la resolución y un obsequio. Luego, en hall del palacio municipal, la Orquesta infanto juvenil Yaguarí Guazú -dirigida por Santiago Veronesi-, junto a alumnos de la Escuela Gervasio Méndez interpretaron canciones del reconocido artista. Además, se sumaron al homenaje el profesor de Música Maxi Benetti y los raperos Kevin Arnold “Key” y Rodrigo Bordoli “Triko”. Antes de culminar, el mismo “Pipo Pescador” cantó su más reconocida canción siendo coreado por todos los presentes.

Previamente, Fischer mantuvo un encuentro con el presidente municipal, Mauricio Davico, quien le regaló un poncho, obsequio muy valorado por “Pipo Pescador”.

Pipo con el intendente Davico

“Mi visita a la municipalidad empezó con una entrevista con el intendente Davico, hablamos de cosas muy interesante y de proyectos para los niños. Luego, en el Concejo escuché palabras muy enternecedoras para mí, sobre lo que he hecho en mi vida. Me emocioné fuerte, y la frutilla del postre fue al bajar al hall donde me esperaban cientos de niños y la orquesta que tocó “El auto de papá”. Este homenaje va a estar siempre en mi corazón, muy agradecido”, expresó Pipo Pescador al culminar su homenaje.

Con esta distinción, el Concejo Deliberante reconoce y valora el aporte de “Pipo Pescador” a la cultura local y nacional en consonancia con el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú en la preservación y difusión del patrimonio cultural.

Prensa Municipalidad

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