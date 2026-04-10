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Guale DULCE PROPUESTA

Pueblo Belgrano rompe el huevo de Pascua más grande de Entre Ríos

Será este sábado en el predio de la Curva, donde también habrá diferentes puestos de artesanos y emprendedores, además de juegos infantiles, música en vivo y otros atractivos.

10 Abr, 2026, 19:07 PM

Este sábado en el Predio de la Curva, se realizará un encuentro que tendrá como principal atractivo el rompimiento del Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos, elaborado por la Chocolatería Carpa Azul.

Habrá diferentes puestos de artesanos y emprendedores que habitualmente dan vida a la Feria de la Curva, además de juegos infantiles, música en vivo y otros atractivos para quienes concurran a disfrutar de una jornada al aire libre.

 

A las 17 será el rompimiento del Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos, para el cual se invita a todos quienes deseen ser parte del evento a concurrir para su degustación.

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