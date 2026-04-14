Amenazó a una mujer en la calle y fue detenido

El episodio se registró cerca de la medianoche, cuando una mujer de 46 años fue interceptada por el sujeto mientras caminaba. Según relató, el hombre comenzó a insultarla y amenazarla, por lo que pidió ayuda.

En ese momento, efectivos del Grupo Especial, que patrullaban la zona, intervinieron rápidamente y lograron demorar al agresor en el lugar.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre quedó detenido, mientras que la víctima fue derivada a la Comisaría de Minoridad para radicar la denuncia correspondiente.

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