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Guale POLICIALES

Amenazó a una mujer en la calle y fue detenido

Un hombre de 28 años fue detenido en la madrugada de este martes luego de amenazar a una mujer en la vía pública, en un hecho ocurrido en la zona de Estrada y España.

14 Abr, 2026, 14:27 PM

El episodio se registró cerca de la medianoche, cuando una mujer de 46 años fue interceptada por el sujeto mientras caminaba. Según relató, el hombre comenzó a insultarla y amenazarla, por lo que pidió ayuda.

 

En ese momento, efectivos del Grupo Especial, que patrullaban la zona, intervinieron rápidamente y lograron demorar al agresor en el lugar.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre quedó detenido, mientras que la víctima fue derivada a la Comisaría de Minoridad para radicar la denuncia correspondiente.

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