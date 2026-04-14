 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre por agredir a policías en la Terminal

Un hombre de 46 años fue detenido en la madrugada de este martes tras protagonizar un incidente con efectivos policiales en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

14 Abr, 2026, 14:25 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 00:15, cuando personal de Comisaría Sexta intervino ante la presencia de un individuo que molestaba a transeúntes en el lugar.

 

Al ser advertido por los uniformados para que cesara su conducta y se retirara, el hombre se negó a cumplir las indicaciones y reaccionó de manera violenta, llegando a empujar a los efectivos.

 

Ante esta situación, los policías lograron reducirlo y detenerlo en el lugar. Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo quedó alojado en Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso