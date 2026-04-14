Detuvieron a un hombre por agredir a policías en la Terminal

El hecho ocurrió alrededor de las 00:15, cuando personal de Comisaría Sexta intervino ante la presencia de un individuo que molestaba a transeúntes en el lugar.

Al ser advertido por los uniformados para que cesara su conducta y se retirara, el hombre se negó a cumplir las indicaciones y reaccionó de manera violenta, llegando a empujar a los efectivos.

Ante esta situación, los policías lograron reducirlo y detenerlo en el lugar. Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo quedó alojado en Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia.

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