 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale EL TIEMPO

Altas temperaturas y escasas lluvias: la tendencia seguirá al menos hasta marzo

Emiliano Riberas, desde Barómetro Argentina, dijo en RADIO MÁXIMA que para esta semana hay alerta nivel amarillo hasta el jueves, y se espera un descenso de temperaturas para la madrugada del día viernes, con acumulados importantes en zonas puntuales

2 Feb, 2026, 09:41 AM

Con respecto a lo que viene, anticipó para marzo y probablemente hasta abril la continuidad de altas temperaturas y escasas lluvias.

 

"No esperamos olas de calor tan seguido como las que hemos pasado el ultimo mes", agregó Emiliano. "El martes va a ser el día más cálido de esta semana", comentó el profesional.

 

"Es totalmente falso lo de la ola polar que se viene difundiendo, se hizo para generar likes e interacciones", agregó sobre una publicación en una red social en relación a una ola polar.

Temas

EL TIEMPO NIVEL AMARILLO LLUVIAS RADIO MÁXIMA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso