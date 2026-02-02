Altas temperaturas y escasas lluvias: la tendencia seguirá al menos hasta marzo

Con respecto a lo que viene, anticipó para marzo y probablemente hasta abril la continuidad de altas temperaturas y escasas lluvias.

"No esperamos olas de calor tan seguido como las que hemos pasado el ultimo mes", agregó Emiliano. "El martes va a ser el día más cálido de esta semana", comentó el profesional.

"Es totalmente falso lo de la ola polar que se viene difundiendo, se hizo para generar likes e interacciones", agregó sobre una publicación en una red social en relación a una ola polar.