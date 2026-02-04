Intentó escapar de un control, chocó un móvil policial y fue detenido

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, cuando personal de Comisaría Sexta llevaba adelante un control vehicular preventivo. En ese contexto, un motociclista advirtió la presencia policial y evadió el control, dándose a la fuga en contramano.

Durante la huida, el conductor fue interceptado por un efectivo de la Sección Motorizada, quien le indicó que detuviera su marcha. Lejos de acatar la orden, el joven colisionó contra un móvil policial de la Sección Motorizada y continuó escapando.

La persecución concluyó metros más adelante, donde fue aprehendido por el personal policial que participaba del operativo.

Por disposición del Fiscal interviniente, el detenido fue trasladado a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia. Asimismo, se procedió al secuestro formal de la moto involucrada, continuándose con las actuaciones correspondientes.

