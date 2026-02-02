Persecución policial terminó con un choque contra la Jefatura de un conductor alcoholizado

Ante la situación, los efectivos intentaron detener la marcha del rodado, pero el conductor desoyó la orden policial y se dio a la fuga por calle Urquiza, iniciándose una persecución. La misma finalizó en calle República Oriental, donde el vehículo, al intentar esquivar a otro automóvil, colisionó contra la pared de la sala de monitoreo de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, provocando daños materiales tanto en el edificio policial como en el rodado.

El automóvil involucrado fue identificado como un Peugeot 207 Compact, color blanco, que presentó importantes daños en su parte frontal. Al identificar a los ocupantes, se constató que era conducido por un joven de 26 años, quien viajaba acompañado por otro joven de la misma edad y una mujer de 25 años. Esta última manifestó dolores en la cabeza, por lo que se solicitó una ambulancia y fue trasladada de manera preventiva al hospital local.

Tomó intervención el Fiscal en turno, quien dispuso la actuación de Tránsito Municipal. En ese marco, se realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado positivo de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se constató que el joven no contaba con licencia de conducir, motivo por el cual se procedió a la retención del vehículo.

Temas POLICIALES