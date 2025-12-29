En medio del intenso calor, incendios en banquinas en rutas 12 y 14

Bomberos de Ceibas trabajó durante la tarde para sofocar un incendio de pastizales en Ruta Nacional 12, kilómetro 122, zona de Brazo Largo.

Mientras se realizaba la tarea de los Bomberos, se recomendó asistir con precaución en la mano Buenos Aires a Entre Ríos.

Por otra parte, se produjo un incendio de banquina sobre Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 78, 20 kilómetros al norte de Gualeguaychú. Concurrieron Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. La zona afectada fue de 200 por 5 metros.

Ambos incendios se desarrollaron en medio de altas temperaturas. Cabe agregar que en la zona no se han producido lluvias de importancia.