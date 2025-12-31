 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale INCENDIO

“Voy saliendo por los amigos y la familia”, dice el jubilado que sufrió el incendio de su vivienda

El pasado 13 de noviembre, un incendio destruyó la vivienda y el auto de José Peralta, un jubilado de 75 años, en calle Angelelli y Perú, zona de la nueva Terminal. En junio había sufrido el fallecimiento de su esposa.

31 Dic, 2025, 10:44 AM

En RADIO MÁXIMA, José contó que ya vive en su casa que están terminando de reconstruir con ayuda de familiares y amigos.

 

"Se reconstruyó el comedor, ahora hay que hacer la cocina. Hay que poner azulejos nuevos y la ventana. El baño se salvó, hay que cambiar algunas cosas pero queda mucho por hacer", comentó José.

 

"No quedó ni un mueble adentro, hoy no tengo ropero, aparador, modular, no tengo muebles de casa, no tengo televisor, se me quemó una tele de 60 pulgadas. La cocina me donaron al igual que los utensilios", agregó el jubilado.

Temas

INCENDIO AYUDA RADIO MÁXIMA VIVIENDA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso