“Voy saliendo por los amigos y la familia”, dice el jubilado que sufrió el incendio de su vivienda

En RADIO MÁXIMA, José contó que ya vive en su casa que están terminando de reconstruir con ayuda de familiares y amigos.
"Se reconstruyó el comedor, ahora hay que hacer la cocina. Hay que poner azulejos nuevos y la ventana. El baño se salvó, hay que cambiar algunas cosas pero queda mucho por hacer", comentó José.
"No quedó ni un mueble adentro, hoy no tengo ropero, aparador, modular, no tengo muebles de casa, no tengo televisor, se me quemó una tele de 60 pulgadas. La cocina me donaron al igual que los utensilios", agregó el jubilado.
Temas
CONVERSACIÓN
