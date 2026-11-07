Intentó robar productos de un supermercado, pero los empleados lo descubrieron y terminó detenido

Un hombre de 40 años fue detenido durante el mediodía de este sábado en Gualeguaychú, luego de ser descubierto cuando presuntamente intentaba sustraer distintos productos de un supermercado.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de boulevard Pedro Jurado y Urquiza, donde los empleados advirtieron que el individuo llevaba elementos del establecimiento ocultos entre sus prendas.

Ante esta situación, el personal del supermercado demoró al sospechoso y dio intervención a la Policía.

Efectivos de la Comisaría Novena, en colaboración con personal de la Comisaría Primera, acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión del hombre.

Posteriormente, fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, luego de realizarse las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Propiedad en turno tomó intervención en el caso y dispuso las medidas judiciales pertinentes.

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