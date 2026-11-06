Integración: la UNER participó de la Cumbre Social del MERCOSUR

La Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) participó de la Cumbre Social del MERCOSUR 2026, realizada el 5 de noviembre en Montevideo, Uruguay, a través de su decano, Lic. José Dorati, quien fue convocado como expositor del panel «Educación en Frontera». Durante su intervención, presentó el programa binacional «A Dos Bandas», una iniciativa que la Facultad desarrolla desde 2023 junto con la Universidad de la República (Udelar), mediante prácticas integrales de formación universitaria y trabajo comunitario en localidades de Argentina y Uruguay.

La participación tuvo lugar en el marco de la Cumbre Social del MERCOSUR 2026, desarrollada durante la Presidencia Pro Tempore uruguaya del bloque regional. El encuentro reunió a representantes de los Estados Partes, universidades, instituciones y organizaciones sociales para debatir los desafíos de la integración, con especial atención a su dimensión social y comunitaria.

Integración regional desde las universidades y los territorios

En el panel «Educación en Frontera», correspondiente al eje de Integración Fronteriza, el decano compartió la experiencia de cooperación educativa que la Facultad de Bromatología desarrolla junto con la Universidad de la República, a través del Centro Universitario Regional Litoral Norte (CENUR).

Durante su exposición, Dorati planteó la necesidad de avanzar desde los acuerdos y mecanismos de cooperación institucional hacia experiencias concretas de integración, capaces de involucrar a las comunidades y generar espacios de trabajo conjunto. En ese sentido, señaló que las fronteras no constituyen únicamente límites entre Estados, sino territorios donde conviven relaciones familiares, laborales, económicas, culturales y educativas que forman parte de una historia compartida.

«Creo que tenemos que avanzar desde la cooperación entre instituciones hacia la construcción de espacios de acción común, donde las comunidades puedan reconocerse como protagonistas del mismo proceso», expresó.

«A Dos Bandas»: una experiencia binacional de formación y trabajo comunitario

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el programa binacional de prácticas integrales internacionalizadas «A Dos Bandas», que se desarrolla desde 2023 entre la Facultad de Bromatología de la UNER y la Universidad de la República, particularmente con el CENUR Litoral Norte.

La iniciativa articula formación universitaria, extensión y trabajo territorial en dos comunidades del litoral del río Uruguay: el barrio Los Espinillos, de Gualeguaychú, y el barrio Las Canteras, de Fray Bentos. A través de instancias intensivas de convivencia, formación y trabajo comunitario, estudiantes y docentes de ambas instituciones comparten actividades en los territorios y se vinculan con vecinos, organizaciones e instituciones locales.

La propuesta contempla recorridos, encuentros, actividades comunitarias y espacios de reflexión sobre problemáticas vinculadas con la salud y el ambiente, a partir de la construcción conjunta de conocimientos con las comunidades. Si bien incluye encuentros intensivos de convivencia de tres días, el trabajo se sostiene durante todo el año mediante actividades y cruces entre equipos de ambas universidades.

Al referirse a los aportes de esta experiencia, Dorati destacó que la cercanía geográfica no siempre implica conocer las realidades sociales, las organizaciones y la historia de los territorios. En ese sentido, explicó que el trabajo compartido permite a los estudiantes reconocer problemáticas comunes entre ambas localidades, poner en diálogo sus perspectivas y resignificar los conocimientos disciplinares a partir de las experiencias comunitarias.

Asimismo, subrayó el valor de estas prácticas para la formación profesional, ya que permiten comprender que la intervención requiere no solo conocimientos técnicos, sino también capacidad de escucha, sensibilidad social y reconocimiento de los saberes construidos por las propias comunidades.

Desafíos para fortalecer la integración fronteriza

La exposición también abordó las dificultades que todavía atraviesan las actividades educativas binacionales, particularmente en relación con los procedimientos migratorios, el transporte internacional, las autorizaciones y las condiciones administrativas necesarias para el traslado de estudiantes y docentes.

En este marco, Dorati recuperó la importancia del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas del MERCOSUR y planteó la posibilidad de impulsar experiencias piloto en la región, que permitan aprovechar los instrumentos existentes y mejorar la coordinación entre los organismos involucrados. El objetivo, explicó, no es desconocer las responsabilidades de los Estados ni eliminar los controles necesarios, sino generar procedimientos que acompañen y faciliten las prácticas de cooperación educativa y territorial.

«Nuestro objetivo no debería ser solamente multiplicar acuerdos o estructuras de cooperación. Debería ser generar las condiciones para multiplicar experiencias reales de integración», sostuvo.

La participación en la Cumbre Social del MERCOSUR permitió compartir el trabajo que la Facultad de Bromatología desarrolla junto con instituciones uruguayas y aportar a una agenda regional que reconoce a las universidades públicas como actores fundamentales en la construcción de vínculos entre los territorios. En palabras del decano, el desafío es ampliar las oportunidades para que estudiantes y comunidades de ambos países puedan seguir construyendo experiencias, conocimientos y relaciones de cooperación de manera conjunta y sostenida en el tiempo.

«El MERCOSUR ha construido importantes instrumentos para acercar a nuestros países. Tenemos ahora la responsabilidad de ampliar las oportunidades para que nuestras comunidades puedan construir juntas», sostuvo Dorati.

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