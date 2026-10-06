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Guale PARQUE INDUSTRIAL

La Cámara Federal rechazó otro recurso por la clausura de la planta de tratamiento del Parque Industrial Gualeguaychú

Todo sigue sin modificaciones. La Justicia Federal mantiene su posición hasta que se acredite un tratamiento acorde a las normas.

6 Oct, 2026, 16:31 PM
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La Cámara Federal de Paraná rechazó un recurso presentado por el abogado del expresidente de la Corporación del Desarrollo, y no modificó su decisión de clausurar la planta de efluentes industriales del Parque Industrial Gualeguaychú.

 

El abogado Ramiro Nario, en representación de Tommy Fogg, expresidente de la Corporación, presentó un recurso para que la Cámara aclarara que al momento de su anterior resolución “no se contaba con constancia alguna respecto al trámite del certificado de aptitud ambiental y, por otro lado, al alcance de la expresión “planta fuera de funcionamiento”.

 

El camarista Mateo Busaniche recordó que la clausura fue dispuesta “hasta tanto se acredite que los vertidos sean tratados de forma adecuada con los valores ajustados a la normativa vigente”.

 

Con relación al nuevo pedido, consideró que “la postulación deducida no encuadraría dentro de los supuestos habilitantes de dicho remedio, razón por la cual corresponde rechazar la aclaratoria interpuesta”.

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PARQUE INDUSTRIAL PLANTA DE TRATAMIENTO Justicia

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