El Teatro Gualeguaychú volvió a escuchar aplausos. Después de 17 meses con las puertas cerradas, sus butacas volvieron a ocuparse y el escenario recibió nuevamente a los artistas de la ciudad. La noche del miércoles 18 de noviembre, uno de los edificios más queridos por los gualeguaychuenses recuperó la actividad que lo convirtió, durante más de un siglo, en parte de la historia cultural de Gualeguaychú.

La gala de reapertura convocó a una multitud que colmó la sala y se extendió hacia calle Urquiza, donde el Gobierno de Gualeguaychú instaló una pantalla y dispuso sillas para quienes quisieran acompañar la celebración desde el exterior.

La reapertura marcó el final de un proceso que comenzó en junio de 2025, cuando un hundimiento parcial del piso de la platea obligó a cerrar el edificio. Lo que inicialmente parecía una reparación localizada dejó al descubierto un deterioro estructural mucho mayor y llevó a emprender una reconstrucción integral, financiada con recursos municipales, para recuperar el Teatro y preservar su patrimonio.

La gala incluyó una recepción teatral a cargo de Rogelio Fuentes. La ceremonia comenzó con una oración y la bendición de las instalaciones por parte del obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Luis Zordán. Luego, el intendente Mauricio Davico se dirigió a los presentes y abrió su discurso con un reconocimiento a quienes hicieron posible la obra.

"Gracias, muchas gracias a todos los vecinos contribuyentes de Gualeguaychú, porque todo esto lo pudimos hacer gracias a ustedes", expresó el presidente municipal, emocionado al volver a encontrarse con la sala llena.

Una reconstrucción pensada para las próximas generaciones

Al retirar las butacas y levantar el parquet, los equipos de trabajo encontraron que el deterioro se extendía por buena parte de la estructura. Los tirantes habían sido afectados por una plaga del denominado gorgojo del parquet, un insecto que había provocado cavidades en la madera y comprometido su resistencia. La intervención demandó una inversión superior a los 200 millones de pesos, financiados con recursos municipales. Los trabajos incluyeron el retiro completo del antiguo entablonado, la colocación de 37 nuevas vigas estructurales y la recuperación de más del 80 % de las tablas originales de pinotea, que fueron tratadas y posteriormente reinstaladas. También se retiraron, numeraron y recolocaron las 338 butacas de la sala.

Debajo del piso se colocaron carbonilla y materiales aislantes para controlar la humedad. Además, se instalaron cinco sensores que, al detectar un nivel de humedad del 70 %, activan automáticamente cinco extractores encargados de renovar el aire del sector inferior. También se incorporaron rejillas que permiten realizar inspecciones y tratamientos preventivos contra insectos sin necesidad de levantar nuevamente el entablonado.

Los trabajos también abarcaron la recuperación del alfombrado, la reparación de paredes, molduras y zócalos, la renovación de telones y bambalinas y distintas mejoras en el escenario. En el exterior se restauró la fachada sobre calle Urquiza, incluidos sus ornamentos arquitectónicos, la herrería artística y la marquesina.

Según explicó el intendente, cada modificación debió ser consultada con los organismos nacionales y provinciales competentes para preservar las características originales del Teatro. Estas instancias, sumadas a los problemas que fueron apareciendo a medida que avanzaban los trabajos, incidieron en los tiempos de ejecución.

Davico agradeció a los trabajadores municipales, profesionales, cooperativas y empresas que asumieron tareas que, en muchos casos, no estaban previstas al comienzo de la intervención. Destacó especialmente el compromiso de quienes entendieron el valor que tiene este edificio para la ciudad.

"Un teatro cerrado es una ciudad a la que le falta una parte de su voz. Hoy Gualeguaychú recupera su voz, su casa de las artes y su punto de encuentro", expresó.

La música volvió a ocupar el escenario

La Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú, dirigida por el profesor Santiago Veronesi, fue una de las protagonistas de la celebración. Durante su presentación compartió el escenario con el coro infantil de la Escuela Coral n.º 2, el cantante Emilio Benetti y Gustavo "Titi" Pauletti, en bandoneón. También participaron los alumnos del Taller de Rap, que sumaron su música a una noche dedicada al talento local.

El momento lírico estuvo a cargo del tenor Gabriel Hernández, quien interpretó un fragmento de Largo al factotum, de Gioachino Rossini; La donna è mobile, de Giuseppe Verdi; y las canciones napolitanas Funiculì, Funiculà y O sole mio.

Su presentación tuvo un vínculo especial con la historia del edificio. El 11 de junio de 1914, el Teatro Gualeguaychú abrió sus puertas por primera vez con la representación de Aída, de Giuseppe Verdi, interpretada por la compañía dirigida por el maestro Antonio Marranti. A 112 años de aquella inauguración, la lírica volvió a formar parte de una noche de celebración en la misma sala.

Las academias de danza volvieron a encontrarse con su público

La segunda parte de la gala estuvo dedicada a las academias y estudios de danza de Gualeguaychú, que llevaron al escenario coreografías de distintos géneros, desde el ballet clásico hasta la danza contemporánea y los ritmos urbanos.

Participaron el Instituto Nina Fuentes, que celebra sus 50 años de trayectoria; los institutos de danzas Elisa Zonis y Silvia Marchesini; el Estudio de Danzas Look Me; la Academia de Danzas Fernanda Marchesini; Recrearte; la Escuela de Danzas Liliana Perpoli; Danzas Pamela Rodríguez; Ysis Instituto de Danzas; Jess Escuela de Baile; Estudio Arte Fusión; DD Studio; la Academia de Danzas Impacto de Paula Otero; la Academia de Danzas Agustina Guimera; la Academia Natalia Miño Raffo y Alejandra Neves Estudio de Baile.

Una donación que acompañará la formación de nuevos músicos

Hacia el final de la celebración, la Asociación Musical Gualeguaychú protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, al sorprender a los presentes con una donación de instrumentos destinados a la Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú.

El intendente Mauricio Davico y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, fueron convocados al escenario sin conocer el motivo de la invitación. Allí recibieron un trombón, una flauta traversa y una trompeta, instrumentos que se incorporarán a los recursos disponibles para la formación musical de los integrantes de la orquesta. La entrega estuvo a cargo del presidente de la Asociación Musical, Renato Benetti; el prosecretario, Sergio Bossi; y el vocal suplente, Luis Cerruti. También subieron al escenario las docentes que acompañaron la donación.