Sus impulsores aseguran que ya cuentan con 94 conductores registrados —la gran mayoría remiseros tradicionales— y piden avanzar en un marco regulatorio.

Una nueva herramienta tecnológica busca transformar la dinámica de los servicios y la movilidad en Gualeguaychú. Se trata de Via Tech (disponible de forma gratuita en Google Play y App Store bajo el nombre VÍA), una aplicación multifunción que permite a los usuarios solicitar viajes urbanos, motos de cadetería, combis y fletes, además de contratar oficios, profesionales y realizar compras en comercios locales con logística propia.

Jonatan Alberto y Laura, integrantes de la firma, detallaron el alcance de la iniciativa y buscaron despejar dudas respecto a la relación con los sectores tradicionales del transporte. "Nosotros no estamos en contra de nadie. Via Tech es una empresa que tiene dentro de su esqueleto una aplicación similar a Uber, pero también ofrece oficios y profesiones como plomeros, electricistas, carpinteros o diseñadores. Quien busca trabajo puede registrarse", explicaron.

Convivencia con los remises y debate regulatorio

Uno de los puntos centrales del desembarco de la plataforma en la ciudad pasa por la integración con los trabajadores del volante. Según los datos aportados por la empresa, actualmente tienen 74 vehículos activos entre autos, motos, combis y fletes. De los 52 automóviles registrados en la app, 47 pertenecen a remiseros que continúan operando con sus agencias habituales y utilizan la aplicación para sumar ingresos.

"Los remiseros son bienvenidos a trabajar con nosotros, y las agencias también. A nosotros nos pagan solamente por el viaje realizado, no abonan un canon fijo", señaló Alberto, destacando además que el sistema permite ofrecer tarifas más competitivas al usuario.

Respecto a la situación legal y los controles, desde Via Tech aclararon que no operan como una remisería tradicional ni como un grupo informal de mensajería: "Nosotros no somos una empresa de transporte ni un grupo de WhatsApp. Queremos que la actividad se regule para que cualquier persona pueda trabajar en regla. El sistema regulatorio hoy no está adaptado en Gualeguaychú, pero nosotros exigimos carnet de conducir, seguro de pasajeros, cédula del vehículo, foto de perfil y que el auto esté en condiciones".

Asimismo, remarcaron el respaldo al pasajero frente a eventuales inconvenientes: "La aplicación muestra la foto del auto y los datos del conductor. Si se pierde algo en el vehículo, hay a quién reclamar; nosotros respondemos desde el soporte". En esa línea, también pusieron en valor el estado de la flota local: "El remisero tradicional es muy disciplinado y cuenta con la VTV al día, a diferencia de lo que ocurre con muchos autos particulares en Entre Ríos, donde no se exige".

Impulso al comercio y trabajo independiente

Más allá del traslado de pasajeros, la aplicación apunta a funcionar como una vidriera comercial y laboral. Los comercios de la ciudad pueden automatizar sus ventas online a través de la plataforma, contando con el respaldo de utilitarios de la empresa para la distribución. "El comercio viene luchando y decide automatizar sus ventas", apuntaron desde la firma.

Quienes deseen utilizar el servicio o registrarse para ofrecer sus vehículos, oficios o productos pueden descargar la aplicación VÍA en sus teléfonos móviles o comunicarse vía WhatsApp al 11 3500 8050 para recibir asesoramiento.

En las plataformas figura como Via Tech, se puede solicitar cualquier tipo de vehículo a través del celular 3446379299 (es virtual, de Inteligencia Artificial), y también se solicita con el botón (icono de WhatsApp) a través de las redes sociales @viatech.app (insta) y Via Tecnología que une en face.

Además, la empresa ViA Tech, brinda soluciones a empresas y comercios, a través del armado de otras apps, negocios que funcionan con sistemas rudimentarios.